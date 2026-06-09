سلطنة عُمان توقع اتفاقية مع مستثمرين مصريين لإنشاء مشروع للهياكل الحديدية

وقعت سلطنة عُمان، ممثلة في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، اتفاقية تعاون مع مستثمرين مصريين لإنشاء مشروع متخصص في صناعة الهياكل الحديدية، وذلك ضمن جهود تعزيز الاستثمارات الصناعية ودعم قطاع الصناعات الثقيلة.

ويعد مشروع صناعة الهياكل الحديدية الذي تنفذه شركة (DSD Ferrometalco Steel Construction) أحد المشروعات الاستثمارية المشتركة لمستثمرين مصريين، حيث سيقام على مساحة تبلغ 39 ألف متر مربع، فيما تصل تكلفة المرحلة الأولى إلى 10 ملايين ريال عُماني، بما يعادل نحو 26 مليون دولار أمريكي.

ويتضمن المشروع إنشاء منشأة حديثة لتصنيع الفولاذ الثقيل، صُممت لتنفيذ المشروعات الضخمة والمعقدة وعالية القيمة في سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي وشرق أفريقيا.

إنشاء مشروع للهياكل الحديدية

كما ستجهز المنشأة بأحدث التقنيات الصناعية وتحصل على شهادات دولية متخصصة، بما يؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للتميز في مجالات الهندسة والتصنيع.

ومن المقرر أن تشمل منتجات المشروع الفولاذ الإنشائي، وأوعية الضغط، والخزانات الصناعية، وأنظمة الأنابيب، والأعمال الهندسية الدقيقة، بما يسهم في تلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة.

ويستهدف المشروع توفير حلول هندسية وإنشائية عالية الجودة لدعم قطاعات استراتيجية تشمل الكهرباء والطاقة المتجددة والنفط والغاز والبنية التحتية، إلى جانب تلبية احتياجات السوق العُمانية والتوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وتتراوح الطاقة الإنتاجية للمشروع بين 1500 و2000 طن سنوياً من المنتجات والمشروعات المُصنّعة، فيما تشمل العمليات الإنتاجية القطع والدرفلة واللحام والحفر والتفجير والطلاء. ومن المتوقع دخول المشروع حيز التشغيل خلال 18 شهراً من بدء الأعمال الإنشائية.

ووقع الاتفاقية نيابة عن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المهندس أحمد بن حسن الذيب.