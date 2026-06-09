زيلينسكي يعقد اجتماعات مع رؤساء وزراء فنلندا ولاتفيا والسويد في إستونيا

عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اجتماعات ثنائية مع رؤساء وزراء فنلندا ولاتفيا والسويد في إستونيا خلال قمة أوكرانيا ومجموعة دول الشمال الأوروبي والبلطيق.

وقال سيرجي نيكيفوروف المتحدث باسم الرئيس الأوكراني "يتواجد الرئيس في إستونيا لحضور قمة أوكرانيا ومجموعة دول الشمال الأوروبي والبلطيق. وقد عقد بالفعل اجتماعات ثنائية مع رؤساء وزراء فنلندا ولاتفيا والسويد. ومن المقرر عقد اجتماع مع الرئيس الإستوني آلار كاريس قريبا".

وتولت إستونيا رئاسة مجموعة دول الشمال والبلطيق الثماني (NB8) في الأول من يناير الماضي، وهي كتلة تعاون إقليمية تضم أيضا الدنمارك، وأيسلندا، ولاتفيا، وليتوانيا، والنرويج، وفنلندا، والسويد.