زيلينسكي يعتزم دعوة الملك تشارلز لزيارة أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم "الثلاثاء" إنه يعتزم دعوة الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا للقيام بزيارة دولة إلى أوكرانيا، شريطة أن يسمح الوضع الأمني ​​بذلك.

وأضاف زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة الجارديان البريطانية، أنه تربطه علاقة وثيقة بالملك البريطاني، الذي التقاه في مناسبات عديدة، لا سيما عندما أعرب الملك علنا عن دعمه بعد الخلافات العلنية التي أعقبت زيارة الرئيس الأوكراني للبيت الأبيض العام الماضي.

وقال زيلينسكي "أرغب بشدة اليوم في دعوته (الملك).. لا أعلم إن كان الوضع الأمني ​​سيسمح بذلك.. نعم، بالطبع، نرغب بشدة في رؤيته في أوكرانيا. لا أعلم كيف سيكون الوضع هذا العام، وإن كان ذلك ممكنا، لكننا بالتأكيد نرغب في رؤيته".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن الملك تشارلز الثالث لا يزال يدعم أوكرانيا، لكنه امتنع عن الإفصاح عن تفاصيل ، وقال: "الأمر متروك لجلالته للإجابة على مثل هذه الأسئلة".

وكان زيلينسكي، قد اجتمع أمس الاثنين بالملك تشارلز الثالث.