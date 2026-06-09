حرب تذاكر المونديال تشتعل.. إيران تتهم أمريكا بعرقلة وصول مشجعيها للمدرجات

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ألغت حصتها من التذاكر لمباريات دور المجموعات في كأس العالم، متهمة الدولة المضيفة المشاركة بعرقلة حضور المشجعين الإيرانيين في ظل أزمة دبلوماسية حادة.

وضعت الولايات المتحدة عدداً من العقبات البيروقراطية أمام إيران في هذا الحدث الكروي العالمي، بما في ذلك رفض إصدار تأشيرات لبعض موظفي الإيرانيين، حيث لا تزال الدولتان في حالة حرب بعد أن هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل البلاد في أواخر فبراير.

و"قبل ثلاثة أيام على انطلاق كأس العالم 2026... قامت الولايات المتحدة مرة أخرى بعرقلة وجود المشجعين الإيرانيين في الملاعب التي تستضيف مباريات دور المجموعات الثلاث للمنتخب الوطني"، هذا ما جاء في بيان الاتحاد.

وقال الاتحاد الإيراني لكرة القدم، إن لوائح الفيفا تنص على أنه يجب تخصيص ثمانية بالمائة من تذاكر كل مباراة له، والتي تُمنح للاتحادات المشاركة لتوزيعها على مشجعيها من خلال القنوات الرسمية.

وبحسب البيان، فقد بدأت إيران بالفعل في بيع تذاكر مباريات دور المجموعات ضد نيوزيلندا وبلجيكا ومصر - والتي ستقام جميعها في الولايات المتحدة - بعد حصولها على حصتها، وقد قام بعض المشجعين بالفعل باتخاذ الترتيبات اللازمة.

لايوجد حتى تذكرة واحدة

وأضاف البيان: "لكن في خطوة غير متوقعة، تم سحب المخصصات الممنوحة للاتحاد الإيراني لكرة القدم، وفي ظل الظروف الحالية، لا يستطيع الاتحاد توفير تذكرة واحدة حتى لمشجعي المنتخب الوطني".

وصف الاتحاد هذه الخطوة بأنها "تتعارض مع روح المسابقات الدولية ومبدأ المساواة بين الدول المشاركة".

كما دعت المنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومنظمي البطولة إلى "الالتزام بمبادئ الحياد والنزاهة واللوائح المعمول بها، وتوفير الظروف اللازمة للمشجعين الإيرانيين".

لم يعلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ولا المنظمون الأمريكيون على الاتهام الإيراني.

وتُعد هذه الشكوى أحدث نزاع يتعلق بمشاركة إيران في كأس العالم، وذلك في أعقاب مشاكل تتعلق بالتأشيرات تقول طهران إنها منعت نحو 15 من الموظفين الإداريين والتنظيميين في وفدها من دخول الولايات المتحدة.

كما دفعت التوترات المتصاعدة إيران إلى الإعلان عن نقل قاعدة تدريبها لكأس العالم إلى مدينة تيخوانا المكسيكية الحدودية بدلاً من توسان بولاية أريزونا، كما كان مخططاً له في الأصل.

يفتتح المنتخب الإيراني مشواره بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجلوس في 15 يونيو، قبل أن يواجه بلجيكا في نفس المدينة في 21 يونيو ومصر في سياتل في 26 يونيو.