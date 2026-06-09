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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قائدا الجيشين الباكستاني واللبناني يجتمعان في إسلام آباد.. فما الغرض؟

قائدا الجيشين الباكستاني واللبناني
قائدا الجيشين الباكستاني واللبناني
محمد على

اتفق قائدا الجيشين الباكستاني واللبناني، الثلاثاء، على تعزيز التعاون خلال لقائهما في باكستان، في ظل استمرار محادثات السلام بشأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وتتوسط باكستان بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع المستمر منذ أشهر، حيث تصر طهران على أن يشمل أي اتفاق لبنان، حيث تخوض إسرائيل حربًا ضد حزب الله .

غادر رئيس أركان الجيش اللبناني، رودولف هيكل، يوم السبت للقاء نظيره الباكستاني، عاصم منير.

وأفاد مصدر مقيم في لبنان  أن الزيارة مرتبطة بمحادثات السلام الأوسع.

الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني

وذكر بيان صادر عن الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، يوم الثلاثاء، أن القائدين العسكريين ناقشا "قضايا ذات اهتمام مشترك، وتطورات البيئة الأمنية الإقليمية، والتعاون الدفاعي، وآفاق تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية".

وأضاف البيان أن منير "أكد التزام الجيش الباكستاني بتوسيع التعاون الدفاعي مع القوات المسلحة اللبنانية"، وذلك بعد أن استُقبل هيكل باستعراض حرس الشرف قبل الاجتماع في مدينة روالبندي.

أصبح الصراع في لبنان محورًا رئيسيًا لجهود متقطعة استمرت لأسابيع لإنهاء الحرب رسميًا.

تصاعدت حدة الأعمال العدائية المسلحة خلال زيارة هيكل، على الرغم من إعلان كل من إيران وإسرائيل يوم الاثنين وقف القتال.

المراحل النهائية

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعرب عن استيائه من بطء وتيرة محادثات السلام، يوم الثلاثاء بأن المفاوضين في "المراحل النهائية" للتوصل إلى اتفاق.

 أسفر العدوان الإسرائيلي إلى استشهاد  نحو 3600 شخص. 

لم تتوقف الاشتباكات مع حزب الله رغم الهدنة السارية.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن اتفاقًا أمريكيًا إيرانيًا لإنهاء الحرب "على وشك التحقق" .

حتى بعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 17 أبريل، أعلن الجيش الإسرائيلي ما يُسمى بالخط الأصفر داخل الأراضي اللبنانية على بُعد نحو 12 كيلومترًا من حدوده الشمالية، حيث تخوض قواته البرية معارك مع حزب الله.
 

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