بريطانيا تراهن على الذكاء الاصطناعي بخطة استثمار عملاقة في الرقائق الإلكترونية

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أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة استثمارية جديدة بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني (نحو 1.47 مليار دولار) لتعزيز قدراتها الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، في أحدث خطوة ضمن مساعيها لترسيخ مكانة المملكة المتحدة كقوة عالمية رائدة في البنية التحتية لهذه التكنولوجيا.

وأكدت أن المبادرة الجديدة تستهدف تعزيز القدرات التكنولوجية السيادية للمملكة المتحدة، من خلال دعم الشركات الناشئة المحلية وتطوير البنية التحتية الوطنية، بما يضمن قدرة المبتكرين البريطانيين على المنافسة عالميًا والحفاظ على السيطرة الوطنية على التقنيات الأساسية اللازمة لمستقبل الذكاء الاصطناعي.

وكشفت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ليز كيندال، خلال فعاليات "أسبوع لندن للتكنولوجيا"، عن خطة الأجهزة الخاصة بالذكاء الاصطناعي (AI Hardware Plan)، التي تركز على دعم تصميم الرقائق الإلكترونية محليا وزيادة القدرات الحاسوبية داخل البلاد.

وتتضمن الخطة إنشاء حاسوب فائق وطني مخصص للذكاء الاصطناعي بتكلفة 750 مليون جنيه إسترليني، من المقرر تشغيله بحلول عام 2030، على أن يعتمد على نظام مختلط من الرقائق يجمع بين المعالجات الحالية المجربة وأخرى من الجيل الجديد.

وخصصت الحكومة 400 مليون جنيه إسترليني من ميزانية الحاسوب الفائق للاستثمار في الرقائق المتقدمة، من بينها 150 مليون جنيه إسترليني لشراء رقائق مخصصة لعمليات الاستدلال من شركات بريطانية خلال الصيف الجاري.

كما أعلنت عن تأسيس صندوق استثماري بقيادة شركة رأس المال المغامر الأمريكية "بلاي جراوند جلوبال"، وبدعم يصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني من بنك الأعمال البريطاني، للاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي المتخصصة في تطوير الأجهزة والمكونات المادية داخل المملكة المتحدة.

ويمثل التزام بنك الأعمال البريطاني أكبر استثمار منفرد يقدمه البنك لصندوق استثماري منذ تأسيسه، فيما تعتزم شركة "بلاي جراوند جلوبال" افتتاح أول مكتب لها خارج الولايات المتحدة في المملكة المتحدة.

وتشمل الخطة أيضا إطلاق برنامج للابتكار في مجال أجهزة الذكاء الاصطناعي بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني، يهدف إلى تمويل الشركات البريطانية لتصميم وتطوير واختبار رقائق إلكترونية مبتكرة.

وفي إطار دعم المهارات والكفاءات، خصصت الحكومة 45 مليون جنيه إسترليني إضافية لبرامج التدريب والتأهيل، ليرتفع إجمالي التمويل الحكومي الموجه لتنمية المهارات في قطاع أجهزة الذكاء الاصطناعي إلى 80 مليون جنيه إسترليني.