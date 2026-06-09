مسؤول إسرائيلي: الجيش أضعف من مواجهة إيران منفردًا

قال مسئول إسرائيلي إن حكومة الاحتلال الصهيوني لا تستطيع منفردة خوض حرب مع إيران، وإنه لابد لها من دعم كاسح من قبل أمريكا.

وبحسب ما نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن رئيس ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أفيف يوشينسكي، فقد قال إن أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خيارات محدودة.

ذكر أن أمامه خياران سيئان: إما أن يخضع لترامب وينفذ ما يتوقعه منه وذلك سيكون له ثمن سياسي داخلي.

أما الحل الآخر أمام نتنياهو فهو أن يواجه ويقوم بالإغارة على إيران بعيدًا عن الرئيس الأمريكي.

وأضاف أنه لا يعتقد أن إسرائيل قادرة على تحمل خوض حرب شاملة مع إيران بمفردها لا سيما دفاعيًا.

وأشار إلى أن المعارضة الإسرائيلية تهاجم نتنياهو الآن بشأن الحرب في إيران لأنهم يعلمون أن الحرب لن تحقق أهدافها.

وقال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن أمريكا والاحتلال لديهما مصالح مشتركة لكن ليس دائمًا ما تتوافقا، فقد تتباين الاتجاهات.