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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خالفت البروتوكول.. لحظة حانية بين ملك إسبانيا ونجلته تثير غضب الملكة | فيديو

ملكة اسبانيا
ملكة اسبانيا
القسم الخارجي

أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي اهتماماً واسعاً بعد إظهاره لحظة وُصفت بأنها «مخالفة بروتوكولية» داخل العائلة المالكة الإسبانية، حيث ظهرت الأميرة ليونور، وريثة العرش وحاملة اللقب، في موقف اعتبره بعض المراقبين خروجاً عن الأعراف الملكية خلال مناسبة رسمية بحضور والدها الملك فيليب السادس ووالدتها الملكة لاتسيا، وهي تمسك بيده.

وبحسب تقارير إعلامية إسبانية تناولت قضايا البروتوكول داخل القصر الملكي، فإن المناسبات الرسمية المرتبطة بالأميرة ليونور تخضع لترتيبات دقيقة تعكس مكانتها بصفتها وريثة العرش.

وسبق أن شهدت فعاليات مرتبطة بجائزة «أميرة أستورياس» مواقف مشابهة تدخلت فيها الملكة ليتيثيا لتصحيح تسلسل التحيات والإجراءات البروتوكولية عندما لم يلتزم بعض الضيوف بالترتيب المعتمد. 

أما فيما يتعلق بالفيديو المتداول حديثاً، فلا تظهر المصادر الإخبارية الموثوقة دليلاً واضحاً على وقوع «انتهاك بروتوكولي جسيم» من جانب الأميرة ليونور، كما لا توجد بيانات رسمية صادرة عن الديوان الملكي الإسباني تؤكد الرواية المنتشرة بشأن استياء الملكة أو رد فعلها المباشر. 

ويبدو أن جزءاً كبيراً من التفاعل جاء نتيجة تفسيرات متداولة على شبكات التواصل ومقاطع فيديو تحليلية غير رسمية، لا تمثل مصدراً معتمداً للأحداث. 

ويؤكد خبراء البروتوكول أن قراءة لغة الجسد أو تعابير الوجه في المناسبات الملكية غالباً ما تكون عرضة للتأويل، خصوصاً في ظل الاهتمام الإعلامي الكبير الذي تحظى به العائلة المالكة الإسبانية؛ لذلك، يبقى من الضروري التمييز بين الوقائع المثبتة والتفسيرات المتداولة عبر الإنترنت، وعدم الجزم بوجود خلاف أو مخالفة رسمية ما لم تؤكدها مصادر موثوقة أو جهات رسمية.

وحتى الآن، لا تتوافر أدلة موثقة من مصادر رسمية تثبت أن الأميرة ليونور خرقت البروتوكول مع والدها الملك فيليب السادس أو أن الملكة ليتيثيا أبدت رد فعل علنياً تجاه ذلك، فيما يبقى الجدل المتداول قائماً على تفسيرات إعلامية ومشاهد مصورة أكثر من استناده إلى وقائع مؤكدة.

ملكة إسبانيا واقعة بروتوكولية الأميرة ليونور الملك فيليبي السادس العائلة المالكة الإسبانية

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