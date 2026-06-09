الخارجية الأمريكية: ترامب يسعى لإبرام اتفاق مع إيران لتحقيق الأمن بالشرق الأوسط

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، أن الرئيس دونالد ترامب يسعى إلى إبرام اتفاق مع إيران، مشدداً على أن منع طهران من امتلاك سلاح نووي من شأنه تعزيز أمن المنطقة والمساهمة في تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وقال بيجوت، في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث)، إن الرئيس ترامب "صانع صفقات وصانع سلام"، وإنه كان واضحاً منذ البداية بشأن هدفه الأساسي المتمثل في منع النظام الإيراني من امتلاك سلاح نووي، معتبراً أن تحقيق هذا الهدف سيجعل المنطقة أكثر أمناً ويفتح المجال أمام فرص أكبر للسلام والاستقرار.

وفيما يتعلق بالعقوبات والأموال الإيرانية المجمدة، أوضح بيجوت أن أي إفراج عن الأموال أو تخفيف للعقوبات لن يتم قبل التزام إيران بتعهداتها .. مضيفا "أن الرئيس ترامب أكد بوضوح في مقابلة أجريت معه الأحد الماضي أن أي خطوة تتعلق برفع العقوبات أو تقديم أي شكل من أشكال الإغاثة المالية ستكون مرتبطة بإجراءات ملموسة من جانب طهران".