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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: طاقم المروحية الأمريكية التي سقطت قرب هرمز "بخير"

ترامب: طاقم المروحية الأمريكية التي سقطت قرب هرمز "بخير"
ترامب: طاقم المروحية الأمريكية التي سقطت قرب هرمز "بخير"
أ ش أ

 أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت مبكر من صباح اليوم (الثلاثاء) سلامة طاقم المروحية الهجومية من طراز "أباتشي" التابعة للجيش الأمريكي والتي سقطت بالقرب من مضيق هرمز.

وقال ترامب للصحفيين إن الطاقم المكون من فردين "بخير"، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل، مضيفًا أن تقريرًا بشأن الحادث سيصدر قريبًا.

وأضاف شخصان مطلعان على الواقعة أنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت المروحية قد أُسقطت بنيران إيرانية أو تعرضت لعطل فني أو واجهت مشكلة أخرى. وقال أحدهما، طالبًا عدم الكشف عن هويته، إن الحادث لا يزال قيد التحقيق.

وجاء الحادث بعد أيام شهدت تصعيدًا ثم تراجعًا في حدة التوتر بالمنطقة، إذ تبادلت إسرائيل وإيران ضربات عسكرية قبل أن تتراجعا خطوة إلى الوراء، في أحدث مؤشر على هشاشة وقف إطلاق النار.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طاقم المروحية الهجومية من طراز أباتشي جيش الأمريكي مضيق هرمز

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