ترامب: قريبون من التوصل لصفقة جيدة مع إيران ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرب التوصل لاتفاق يهدف إلى إنهاء الصراع مع إيران "خلال يومين أو ثلاثة أيام"، مشددا في الوقت نفسه على أن الاتفاق سيحول دون امتلاك طهران سلاحا نوويا وسيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز فورا.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في وقت مبكر من صباح اليوم / الثلاثاء / عقب حضوره نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، إن المفاوضات تسير بشكل جيد وقريبون من التوصل إلى صفقة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحصار البحري المفروض على إيران محكم للغاية.

وأفاد بأن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف تبادل إطلاق النار بعد أسوأ موجة تصعيد بينهما منذ دخول وقف إطلاق نار هش حيز التنفيذ مطلع أبريل الماضي، مضيفا: "كانتا تتبادلان الضربات، والآن وافق الطرفان، من خلالي، على التوقف".

وتابع قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية: "نحن في المراحل النهائية لاتفاق سيكون جيدا للغاية، ولن يسمح بأي شكل من الأشكال لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وقال إن مضيق هرمز "سيفتح فورا" بمجرد توقيع الاتفاق، مضيفا أن ذلك قد يحدث خلال يومين أو ثلاثة أيام.

وأشار ترامب إلى أنه لا يعتقد بوجود نقاط خلاف جوهرية تعرقل التوصل لاتفاق، مؤكدا أن جميع الأطراف "باتت قريبة جدا" من إبرامه.