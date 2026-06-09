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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"بيتكوين" تتماسك قرب 63 ألف دولار بعد موجة خسائر حادة

"بيتكوين" تتماسك قرب 63 ألف دولار بعد موجة خسائر حادة
"بيتكوين" تتماسك قرب 63 ألف دولار بعد موجة خسائر حادة
أ ش أ

 استقرت عملة "بيتكوين" خلال تعاملات اليوم / الثلاثاء /، مدعومة بعمليات شراء جديدة من جانب شركة "مايكروستراتيجي" الأمريكية، التي تعد أكبر حائز مؤسسي للعملة المشفرة، إلى جانب انحسار التوترات في الشرق الأوسط، ما وفر دعماً لأسواق الأصول الرقمية بعد موجة خسائر حادة شهدتها خلال الأيام الماضية.

وارتفعت "بيتكوين"، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.7% لتسجل 63.4 ألف دولار، بعدما كانت قد فقدت أكثر من 17% من قيمتها خلال الأسبوع الماضي وسط عمليات بيع واسعة النطاق طالت معظم الأصول الرقمية.

وعلى صعيد العملات الرقمية الأخرى، سجلت معظم العملات المشفرة الرئيسية ارتفاعات محدودة، حيث صعدت عملة "إيثريوم" بنسبة 1.4%، كما ارتفعت عملات "إكس آر بي" و"سولانا" و"كاردانو" و"بي إن بي" بنسب متفاوتة، في ظل تحسن طفيف في شهية المستثمرين تجاه الأصول الرقمية.

جاء تحسن أداء سوق العملات المشفرة بالتزامن مع تراجع المخاوف الجيوسياسية عقب الإعلان عن وقف الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، الأمر الذي عزز شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة "مايكروستراتيجي" شراء 1550 وحدة من عملة "بيتكوين" بقيمة إجمالية بلغت 101 مليون دولار، في خطوة تعكس استمرار رهان الشركة على العملة الرقمية رغم التقلبات الأخيرة.

تأتي هذه الصفقة بعد أيام من قيام الشركة ببيع 32 وحدة من "بيتكوين"، وهي أول عملية بيع من هذا النوع منذ أواخر عام 2022، بهدف توفير سيولة لتوزيعات أرباح بعض الأسهم الممتازة.

وفي المقابل، واصل المستثمرون المؤسسيون سحب استثماراتهم من صناديق المؤشرات المتداولة الفورية المرتبطة بعملة "بيتكوين"، وبوتيرة أبطأ مقارنة بالأسابيع الماضية، حيث سجلت هذه الصناديق تدفقات خارجة بقيمة 91.4 مليون دولار خلال تعاملات أمس / الاثنين / ، مقابل 325.7 مليون دولار في الجلسة السابقة.

وتكبدت صناديق "بيتكوين" المتداولة خسائر صافية بلغت نحو 1.7 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، وهو أكبر نزوح أسبوعي للأموال منذ فبراير الماضي، في ظل استمرار حالة الحذر بين المستثمرين.

وعزا محللون ضعف الإقبال على العملات المشفرة خلال الفترة الأخيرة إلى عدة عوامل، من بينها التوترات الجيوسياسية، ومخاوف استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، فضلاً عن تحول جزء من الاستثمارات نحو أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.

عملة بيتكوين عمليات شراء جديدة شركة مايكروستراتيجي الأمريكية أكبر حائز مؤسسي للعملة المشفرة انحسار التوترات في الشرق الأوسط

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