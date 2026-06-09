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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المركزي الكوري الجنوبي: الاقتصاد يسجل نموا بنسبة 1.8% في الربع الأول

المركزي الكوري الجنوبي : الاقتصاد الكوري يسجل نموا بنسبة 1.8% في الربع الأول
المركزي الكوري الجنوبي : الاقتصاد الكوري يسجل نموا بنسبة 1.8% في الربع الأول
أ ش أ

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري الجنوبي / اليوم الثلاثاء / أن الاقتصاد الكوري الجنوبي نما بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 5 سنوات في الربع الأول من هذا العام، مدعوما بالصادرات القوية والطلب المحلي القوي.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الفترة من يناير إلى مارس بنسبة 1.8% مقارنة مع الربع السابق له، ويمثل زيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التقدير السابق .
وقد سجل الرقم أقوى نمو ربع سنوي منذ الربع الثالث من عام 2020 عندما نما الاقتصاد بنسبة 2.3%.
وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد بنسبة 3.8% في الربع الأول، مسجلا انتعاشا ملحوظا مقارنة بنسبة النمو البالغة 1.6% المسجلة في الربع الأخير من العام الماضي. ويعد هذا النمو على أساس سنوي الأعلى منذ الربع الأخير من عام 2021 عندما نما الاقتصاد بنسبة 4.5% مقارنة مع العام السابق.
وقد انكمش الاقتصاد الكوري بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام الماضي جراء تباطؤ قطاع التصنيع.
إلا أن الصادرات القوية والطلب المحلي القوي قد ساهما في دفع التوسع الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري.
وارتفعت الصادرات في الربع الأول بمقدار 5.9% مقارنة بالربع السابق له، مدعومة بالطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات والآلات والسيارات. ويمثل هذا الرقم أعلى زيادة منذ الربع الثالث من عام 2020.
وأوضح البنك المركزي أن الطلب المحلي وصافي الصادرات ساهما بنسبة 0.7 نقطة مئوية و1.1 نقطة مئوية على التوالي في النمو الاقتصادي للربع الأول.
وفي العام الماضي، ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بنسبة 0.3% مقارنة مع العام السابق ليصل إلى 36,963 دولارا.
وكان هذا الرقم أعلى بقليل من البيانات الأولية التي صدرت في مارس وبلغت 36,855 دولارا.

البنك المركزي الكوري الجنوبي الاقتصاد الكوري الجنوبي أسرع وتيرة وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب

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