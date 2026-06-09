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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش المالي يشن غارات جوية على مواقع إرهابية بشرق وغرب البلاد

الجيش المالي يشن غارات جوية على مواقع إرهابية شرق وغرب البلاد
الجيش المالي يشن غارات جوية على مواقع إرهابية شرق وغرب البلاد
أ ش أ

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في مالي، شن غارات جوية على مواقع تابعة لجماعات إرهابية في منطقتي جاو شرقي مالي وكايس غربي البلاد.

وذكر الجيش - في بيان، وفقا لموقع (أفريقيا 360) اليوم "الثلاثاء"، أن العمليات استهدفت مخابئ ومستودعات لوجستية وقواعد احتياطية تستخدمها الجماعات الإرهابية في منطقة دورو قرب جاو، ومنطقة سانداري في كايس، مضيفا أن الغارات دمرت عدة معدات وشلت حركة عدد من المقاتلين.

وتأتي هذه العمليات ضمن مهام الاستطلاع الهجومية المستمرة التي ينفذها جيش مالي داخل البلاد بهدف الحد من القدرات العملياتية للجماعات الإرهابية المسلحة.

وفي إطار تعزيز الإجراءات الأمنية، قررت السلطات في مالي مؤخرا تعليق حركة الدراجات النارية خارج المناطق الحضرية الرئيسية، نظرا لاستخدام الجماعات الإرهابية المتكرر لهذه الوسيلة في تنقلاتها.

يذكر أن مالي تواجه هجمات إرهابية متكررة منذ سنوات، تستهدف بشكل خاص قوات الدفاع والأمن، فضلا عن البنية التحتية الاستراتيجية والقوافل.

هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في مالي جماعات إرهابية منطقتي جاو شرقي مالي وكايس غربي البلاد مخابئ ومستودعات لوجستية قواعد احتياطية

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