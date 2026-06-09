مقتل عناصر من حماس في غارة استهدفت مقر الشرطة البحرية بخان يونس

أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة جوية استهدفت موقعاً تابعاً لحركة حماس في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مؤكداً أن العملية أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الحركة الذين كانوا ينشطون داخل مقر للشرطة البحرية التابعة لها.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن الغارة جاءت في إطار العمليات العسكرية المستمرة ضد البنية التحتية الأمنية والعسكرية لحماس، مضيفاً أن الموقع المستهدف كان يُستخدم من قبل عناصر الحركة لتنفيذ أنشطة مرتبطة بعملياتها العسكرية. ولم يحدد البيان العدد الدقيق للقتلى أو هوياتهم.

وتأتي هذه الضربة ضمن سلسلة عمليات إسرائيلية استهدفت خلال الأشهر الأخيرة أجهزة أمنية وشرطية تديرها حماس في قطاع غزة. وكانت وكالة «رويترز» قد أفادت في تقارير سابقة بأن إسرائيل كثفت استهدافها لقوات الشرطة والأجهزة الأمنية التابعة للحركة، معتبرة أنها تشكل جزءاً من منظومة الحكم والسيطرة التي تديرها حماس داخل القطاع.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير إعلامية إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ خلال الفترة الماضية عمليات ضد قيادات وعناصر في أجهزة أمنية مختلفة تابعة لحماس، من بينها وحدات أمنية متخصصة وشبكات تمويل ومواقع قيادة وسيطرة في مناطق عدة من قطاع غزة.

من جهتها، لم تصدر حركة حماس على الفور بياناً رسمياً يوضح حجم الخسائر الناجمة عن الغارة أو طبيعة النشاط الذي كان يُمارس داخل الموقع المستهدف. كما لم تتوافر معلومات مستقلة تؤكد بشكل قاطع حصيلة القتلى التي أعلنها الجيش الإسرائيلي.

وتشهد مدينة خان يونس منذ أشهر عمليات عسكرية متكررة وغارات جوية متبادلة الاتهامات بين الطرفين، في ظل استمرار التوتر الأمني والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى تفاهمات توقف التصعيد وتحد من تداعياته الإنسانية على سكان القطاع.

