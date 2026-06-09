قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد حديث أمير رمسيس.. مختار جمعة: التنمر على ذوي الهمم جريمة شرعية وقانونية ويجب إكرامهم
بقعة زيت بطول 150 مترًا في شاطئ الجبيل بطور سيناء.. وتحرك عاجل لاحتواء التلوث وكشف المتسبب| ما القصة؟
الدينار الكويتي بكام؟..أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء
حرارة قياسية وفيضانات وجفاف.. إل نينيو يهدد من جديد| إيه اللي بيحصل؟
المونديال قرب.. موعد حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026
بسبب التسريبات.. توزيع امتحان الرسم بدل الهندسة بلجان الإعدادية بالاسكندرية اليوم
مقتل عناصر من حماس في غارة استهدفت مقر الشرطة البحرية بخان يونس
رقمنة التراخيص (QR Code).. مقترح برلماني لمواجهة المنشآت الطبية غير المرخصة
حسام حسن يراهن على جيل جديد.. وبلجيكا وإيران أبرز منافسي المنتخب الوطني في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026
تفاصيل استعداد وزارة التعليم لامتحانات الثانوية العامة
إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار
%4 من القيمة الإيجارية السنوية.. لماذا مددت الحكومة وقف ضريبة الأطيان الزراعية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل عناصر من حماس في غارة استهدفت مقر الشرطة البحرية بخان يونس

غارة جوية
غارة جوية
القسم الخارجي

أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة جوية استهدفت موقعاً تابعاً لحركة حماس في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مؤكداً أن العملية أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الحركة الذين كانوا ينشطون داخل مقر للشرطة البحرية التابعة لها.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن الغارة جاءت في إطار العمليات العسكرية المستمرة ضد البنية التحتية الأمنية والعسكرية لحماس، مضيفاً أن الموقع المستهدف كان يُستخدم من قبل عناصر الحركة لتنفيذ أنشطة مرتبطة بعملياتها العسكرية. ولم يحدد البيان العدد الدقيق للقتلى أو هوياتهم.

وتأتي هذه الضربة ضمن سلسلة عمليات إسرائيلية استهدفت خلال الأشهر الأخيرة أجهزة أمنية وشرطية تديرها حماس في قطاع غزة. وكانت وكالة «رويترز» قد أفادت في تقارير سابقة بأن إسرائيل كثفت استهدافها لقوات الشرطة والأجهزة الأمنية التابعة للحركة، معتبرة أنها تشكل جزءاً من منظومة الحكم والسيطرة التي تديرها حماس داخل القطاع.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير إعلامية إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ خلال الفترة الماضية عمليات ضد قيادات وعناصر في أجهزة أمنية مختلفة تابعة لحماس، من بينها وحدات أمنية متخصصة وشبكات تمويل ومواقع قيادة وسيطرة في مناطق عدة من قطاع غزة.

من جهتها، لم تصدر حركة حماس على الفور بياناً رسمياً يوضح حجم الخسائر الناجمة عن الغارة أو طبيعة النشاط الذي كان يُمارس داخل الموقع المستهدف. كما لم تتوافر معلومات مستقلة تؤكد بشكل قاطع حصيلة القتلى التي أعلنها الجيش الإسرائيلي.

وتشهد مدينة خان يونس منذ أشهر عمليات عسكرية متكررة وغارات جوية متبادلة الاتهامات بين الطرفين، في ظل استمرار التوتر الأمني والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى تفاهمات توقف التصعيد وتحد من تداعياته الإنسانية على سكان القطاع.
 

الجيش الإسرائيلي غارة جوية قطاع غزة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كل ما تريد معرفته عن الكارت الموحد الجديد

شبورة

توخوا الحذر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطيرة خلال طقس اليوم

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق يكشف اسم المدير الفني الجديد للأهلي وكواليس الاتفاق

دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم

دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم.. لمن يعاني التوتر ردّد كلمات تريح القلب وتبعث الطمأنينة

صبري نخنوخ

إخلاء سبيل الإعلامية جولي أمين في واقعة سيارات صبري نخنوخ واستكمال التحقيقات

الاهلي

عارف بياناته.. شوبير يشوق جماهير الأهلي لاسم المدير الفني الجديد

منتخب مصر

الفراعنة صنعوا حالة.. شرطي أمريكي يكشف سبب رقصه مع الجماهير المصرية

ترشيحاتنا

أكرم توفيق

شوبير : أكرم توفيق قريب من العودة للنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي

محمد العدل

محمد العدل يدعم عموته ويوجه رسالة لمنتقدي صفقة الأهلي: وفروا أموالكم لأبنائكم

أحمد شوبير

شوبير يكشف كواليس توقيع الأهلي مع المدرب الجديد وموعد الإعلان الرسمي

بالصور

أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟

أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟
أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟
أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟

ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت كب.. شاهد

ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت كب|شاهد
ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت كب|شاهد
ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت كب|شاهد

3 مكونات فقط لعمل مكرونة كريمية مثل المطاعم.. وصفة سريعة بمذاق لا يقاوم

3 مكونات فقط لعمل مكرونة كريمية مثل المطاعم.. وصفة سريعة بمذاق لا يقاوم
3 مكونات فقط لعمل مكرونة كريمية مثل المطاعم.. وصفة سريعة بمذاق لا يقاوم
3 مكونات فقط لعمل مكرونة كريمية مثل المطاعم.. وصفة سريعة بمذاق لا يقاوم

وفاة شخص تكشف ثغرة قاتلة في نظام تويوتا الذكي

تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما

فيديو

نظام الطيبات يثير قلق الصحة السعودية

تجنبوا "نظام الطيبات" .. تحذير عاجل من الصحة السعودية

عامل دليفري

حولت له الفلوس وسابت له المرتبة.. نهاية غير متوقعة لقصة فتاة مع عامل توصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد