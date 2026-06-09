الخارجية الأمريكية: الاتفاق المطروح بين لبنان وإسرائيل يتسم بالعدالة

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية"تومي بيجوت" أن اتفاق وقف إطلاق النار المطروح على طاولة المفاوضات بين حكومتي لبنان وإسرائيل يتسم بالعدالة وسيساهم حال تنفيذه في تحقيق السلام والازدهار.

وقال بيجوت ـ في تصريح خاص لقناة ( العربية الحدث) الاخبارية اليوم الثلاثاء ـ إنه استنادا الى اخر المحادثات التي أجريت.. هناك اتفاق مطروح على الطاولة يحظى بموافقة الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية ، مضيفا أن القرار الآن يقع على عاتق حزب الله .

وأضاف :"على حزب الله أن يختار إما أن يواصل خوض حرب عبثية تدفع بالشعب اللبناني الى مزيد من الصراع أو أن يوافق على العودة الى مسار السلام والازدهار بما يتيح للناس العودة الى منازلهم" ، مشيرا الى أن النقطة الجوهرية تتمثل في أن الممثل الشرعي للشعب اللبناني وافق على الاتفاق ولذا تتطلع الولايات المتحدة للاستمرار في هذه المحادثات.

وتابع بيجوت قائلا" إن الولايات المتحدة تعمل من أجل تمكين الناس من العودة إلى منازلهم وترسيخ سيادة لبنان وفي نفس الوقت تحقيق الأمن لإسرائيل"، مطالبا بضرورة أن يتوقف حزب الله عن اطلاق النار وتسليم الأسلحة إلى الحكومة اللبنانية.