استهداف شخص بدراجته النارية على طريق المصيلح جنوب لبنان

قُتل شخص، اليوم الثلاثاء، إثر استهداف دراجة نارية على طريق المصيلح في جنوب لبنان، وفق ما أفادت به مراسلة قناة "العربية"، في حادثة تأتي ضمن سلسلة من الضربات التي تشهدها المنطقة الجنوبية في ظل استمرار التوتر بين إسرائيل وحزب الله.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية محلية، بأن الاستهداف وقع على أحد الطرق الرئيسية في منطقة المصيلح، ما أدى إلى مقتل سائق الدراجة على الفور، فيما هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان لإخلاء الضحية وفتح تحقيق في ملابسات الحادث.

ولم تصدر السلطات اللبنانية بياناً رسمياً يحدد هوية القتيل أو الجهة المستهدفة بشكل مباشر.

ويُعد طريق المصيلح من المناطق التي شهدت خلال الأشهر الماضية عدة عمليات استهداف مماثلة، سواء لسيارات أو دراجات نارية، في إطار الضربات التي تنفذها إسرائيل ضد أهداف تقول إنها مرتبطة بحزب الله أو عناصر ناشطة في جنوب لبنان. وقد سجلت المنطقة في مناسبات سابقة غارات مماثلة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

ويأتي الحادث في وقت تتواصل فيه الخروقات الأمنية والغارات المتفرقة في الجنوب اللبناني، رغم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت التهدئة ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع. كما تزايدت خلال الفترة الأخيرة عمليات الاستهداف الدقيقة بواسطة الطائرات المسيّرة، والتي طالت مركبات ودراجات نارية في عدد من البلدات الجنوبية.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجيش الإسرائيلي بشأن العملية، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاستهداف.

ومن المتوقع أن تتضح المزيد من التفاصيل خلال الساعات المقبلة مع صدور بيانات رسمية من الجهات الأمنية اللبنانية أو الأطراف المعنية.

ويتابع اللبنانيون التطورات بقلق متزايد في ظل استمرار التصعيد الميداني وما يرافقه من مخاوف بشأن انعكاساته على الاستقرار والأوضاع الإنسانية في المناطق الحدودية.