معهد أوسلو لأبحاث السلام: عام 2025 ثالث أكثر الأعوام دموية منذ نهاية الحرب الباردة

كشفت دراسة لمعهد أوسلو لأبحاث السلام اليوم /الثلاثاء/ أن عام 2025 شهد أعلى عدد من النزاعات بين الدول منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتصاعدا في الهجمات التي تستهدف المدنيين.

ونقلت شبكة /فرانس إنفو/ عن التقرير إشارته إلى أنه في عام 2025، تم تسجيل 65 نزاعا على مستوى العالم، وهو أعلى رقم مسجل منذ عام 1946، كما تضاعف عدد النزاعات بين الدول في عام واحد، ليصل إلى ثمانية نزاعات، وهو أيضا أعلى رقم مسجل منذ 80 عاما.

وشملت هذه النزاعات تجدد التوترات الحدودية بين الهند وباكستان، وأفغانستان وباكستان، وكمبوديا وتايلاند؛ والهجوم الروسي على أوكرانيا؛ والعملية العسكرية الإسرائيلية في سوريا، حول مرتفعات الجولان المحتلة، ؛ والعديد من النزاعات المرتبطة بالتوترات الإقليمية في الشرق الأوسط.

وجاء فى التقرير أن عام 2025 كان ثالث أكثر الأعوام دموية منذ نهاية الحرب الباردة، حيث بلغ عدد القتلى المرتبطين مباشرة بالقتال أو العنف السياسي حوالي 245 ألفا، من بينهم نحو 76,500 قتيل نسبوا إلى هجمات استهدفت المدنيين مباشرة، مقارنة بـ 14,200 قتيل في عام 2024.

وتستند هذه الدراسة إلى بيانات جمعها برنامج أوبسالا لبيانات النزاعات (UCDP)، التابع لجامعة أوبسالا (السويد).

وأوضحت سيري آس روستاد الباحثة في معهد أبحاث السلام في أوسلو (النرويج) أنه : "من الواضح أن إسرائيل من أكثر الدول عدوانية في العالم حاليا"، مشيرة إلى تورطها في صراعات مختلفة في غزة وسوريا ولبنان وغيرها .