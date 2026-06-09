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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عاجزين عن تغيير القرار.. فيفا يعلن استبعاد الصومالي أرتان من كأس العالم

حكم صومالي
حكم صومالي
محمد على

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ، استبعاد الحكم الصومالي عمر أرتان ، من إدارة مباريات كأس العالم،  بعد منعه من دخول الولايات المتحدة.

وأكد متحدث باسم الفيفا في بيان أن أرتان، الذي مُنع من دخول الولايات المتحدة بعد وصوله إلى مطار ميامي الدولي يوم السبت، لن يشارك في كأس العالم.

كان أرتان أول صومالي يتولى التحكيم في كأس العالم.

وصرح متحدث الاتحاد الدولي"يؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن الحكم عمر عبد القادر أرتان لن يتمكن من التدريب والتحكيم في كأس العالم 2026 بعد منعه من دخول الولايات المتحدة".

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه عاجز عن التأثير على القرار، الذي قال إنه من اختصاص الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة المضيفة المشاركة للبطولة.

وقال المتحدث: "لا تشارك الفيفا في إجراءات الهجرة في البلد المضيف، بما في ذلك البت في طلبات التأشيرة، وقد أبلغتها السلطات بأن وضع أرتان لن يتغير في الوقت الحالي".

وقال متحدث باسم إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) إن أرتان مُنع من الدخول بعد تفتيش روتيني.

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