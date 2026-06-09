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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ناقلة نفط كورية تصل إلى كوريا الجنوبية غدا بعد عبورها مضيق هرمز

ناقلة نفط كورية تصل إلى كوريا الجنوبية غدا بعد عبورها مضيق هرمز
ناقلة نفط كورية تصل إلى كوريا الجنوبية غدا بعد عبورها مضيق هرمز
أ ش أ

أعلنت مصادر في قطاع الشحن البحري بكوريا الجنوبية /اليوم الثلاثاء / أن ناقلة نفط كورية جنوبية ستصل إلى كوريا الجنوبية غدا بعد عبورها مضيق هرمز.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " أوضحت المصادر أن ناقلة النفط "يونيفرسال وينر" التي تديرها شركة إتش إم إم الكورية، ستصل إلى ميناء أولسان، جنوب شرق البلاد في حوالي الساعة 8:30 صباح غد الأربعاء، على أن تنتهي عملية الرسو بين الساعة العاشرة والحادية العشرة صباحا.
وكانت الناقلة هي السفينة الكورية الجنوبية الوحيدة التي نجحت في الخروج من مضيق هرمز في يوم 20 مايو، من بين 26 سفينة كورية عالقة في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.
وجاءت هذه الخطوة بعد مشاورات بين الجانبين الكوري والإيراني.
وقد دخلت السفينة مضيق هرمز في يوم 28 فبراير، تزامنا مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات ضد إيران، وحملت مليوني برميل من النفط من مؤسسة البترول الكويتية في يوم 4 مارس.
ويبلغ عدد طاقم السفينة 21 بحارة، من بينهم 9 كوريين و12 أجنبيا.

قطاع الشحن البحري بكوريا الجنوبية ناقلة نفط كورية جنوبية مضيق هرمز

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