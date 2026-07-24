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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلاف على شراء عباية .. ضبط 29 شخصًا إثر مشاجرة داخل محل ملابس بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الإسماعيلية انجي هيبة

شهدت محافظة الإسماعيلية مشاجرة داخل أحد محال بيع الملابس، على خلفية خلاف نشب أثناء شراء عباية، ما أدى إلى تدخل قوات الأمن للسيطرة على الموقف وضبط المشاركين في الواقعة.

وتعود تفاصيل الحادث إلى نشوب مشادة كلامية بين عدد من الأشخاص داخل المحل بسبب خلاف على عملية شراء عباية، قبل أن تتطور إلى مشاجرة شارك فيها آخرون، مما أثار حالة من الهرج داخل المنطقة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على المشاجرة وضبط 29 شخصًا من أطرافها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

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