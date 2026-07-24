خلاف على شراء عباية .. ضبط 29 شخصًا إثر مشاجرة داخل محل ملابس بالإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية مشاجرة داخل أحد محال بيع الملابس، على خلفية خلاف نشب أثناء شراء عباية، ما أدى إلى تدخل قوات الأمن للسيطرة على الموقف وضبط المشاركين في الواقعة.

وتعود تفاصيل الحادث إلى نشوب مشادة كلامية بين عدد من الأشخاص داخل المحل بسبب خلاف على عملية شراء عباية، قبل أن تتطور إلى مشاجرة شارك فيها آخرون، مما أثار حالة من الهرج داخل المنطقة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على المشاجرة وضبط 29 شخصًا من أطرافها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.