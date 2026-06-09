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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية: زيادة الحد الأقصى لرصيد مبادرة «افتح حسابك في مصر»

وزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية
فرناس حفظي

نجحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالتنسيق مع البنك المركزي وكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر في رفع سقف الحد الأقصى لرصيد حساب الشمول المالي المتاح لمبادرة "افتح حسابك في مصر" للمصريين بالخارج ليكون المبلغ المسموح به مليون جنيه أو بما يعادل تلك الحدود للحسابات بالعملات الأجنبية بدلا من 750 ألف جنيه، وذلك اعتبارا من نهاية يونيو 2026.

وذكر قطاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالوزارة اليوم الثلاثاء، أنه يجرى تنفيذ المبادرة حاليا في 61 دولة تضم 81 بعثة دبلوماسية وقنصلية بالنسبة للبنك الأهلي المصري، وتشمل أوتاوا، أبوظبي، الرياض، المنامة، الكويت، الدوحة، العقبة، برلين، بكين، جدة، مسقط، دبي، عمان، لندن، فرانكفورت، هامبورج، باريس، مارسيليا، روما، فيينا، واشنطن، نيويورك، مونتريال، كانبرا،سيدني، ملبورن، ميلانو، لوس أنجلوس، شيكاغو، هيوستن، شنغهاى، بغداد، أربيل، البصرة، الرباط، بيروت، الجزائر، تونس، براتيسلافا، برن، جنيف، بلجراد، يريفان، زغرب، ستوكهولم، أوسلو، فاليتا، كييف، ليوبليانا، هلسنكي، أنقرة، إسطنبول، بودابست، تيرانا، لاهاي، مدريد، وارسو، سراييفو، كوبنهاجن، لشبونة، نيقوسيا، برازيليا، ريودي جانيرو، مكسيكو سيتى، بيونس أيرس، طوكيو، بانكوك، كولالمبور، سيول، لواندا، أبوجا، بورت لويس، أبيدجان، أكرا، دار السلام، بريتوريا، داكار، كمبالا، نيروبي، لوساكا، كيجالي.

كما يتم تنفيذ المبادرة في 52 دولة تضم 73 بعثة دبلوماسية وقنصلية بالنسبة لبنك مصر وتضم أوتاوا، أبوظبي، الرياض، المنامة، الكويت، الدوحة، العقبة، برلين، بكين، جدة ،مسقط، دبي، عمان، لندن فرانكفورت، هامبورج، باريس، مارسيليا، روما فيينا، واشنطن، نيويورك، مونتريال، كانبرا، سيدني، ملبورن، ميلانو، لوس أنجلوس، شيكاغو، هيوستن، شنغهاى، بغداد، أربيل البصرة، بيروت، الجزائر، تونس، براتيسلافا، براغ، برن، جنيف، بلجراد، زغرب، ستوكهولم، أوسلو، فاليتا، كييف، ليوبليانا، هلسنكي، أنقرة، إسطنبول، بودابست ،تیرانا، لاهاي، مدريد، وارسو، صوفيا، كوبنهاجن، لشبونة، نيقوسيا، دبلن، برازيليا، ريودي جانيرو، مكسيكو سيتى، بيونس أيرس، طوكيو، كولالمبور، هونج كونج، لواندا، بورت لويس، بريتوريا، داكار، وكيجالي

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