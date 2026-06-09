مصر تؤكد لواشنطن رفض الكيانات الموازية في السودان والتمسك باستقرار ليبيا والقرن الأفريقي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، يوم الاثنين ٨ يونيو، حيث تبادل الجانبان الرؤي بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

تناول الاتصال الأوضاع في السودان، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، ودعم مؤسساته الوطنية، ورفض إنشاء أية كيانات موازية، فضلا عن أهمية إطلاق مسار سياسي بملكية سودانية خالصة لوضع حد للصراع.

كما أكد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية كخطوة تمهيدية نحو وقف مستدام لإطلاق النار، بما يسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية وتخفيف معاناة الشعب السوداني.

كما تناول الاتصال ايضا تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة واستقرار ليبيا، مشدداً على أهمية توحيد المؤسسات الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة عبر مسار ليبي–ليبي، يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، شدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الثابت تجاه الحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي باعتبارها امتداداً مباشراً للأمن القومي المصري، وأهمية دعم مؤسسات الدول الوطنية والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول ورفض أي سياسات من شأنها المساس بسيادة الدول أو تقويض أسس الاستقرار بالمنطقة. كما تم تناول قضية المياه باعتبارها قضية وجودية لمصر والأهمية البالغة لاحترام قواعد القانون الدولي وعدم القيام بأية إجراءات احادية.