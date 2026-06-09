قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد انخفاض سعره.. أفضل طريقة لتخزين البيض فترة طويلة
وزير التخطيط لـ “الشيوخ”: خطة 2026/2027 “ديناميكية” لمواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية
امتحانات الإعدادية 2026|أمهات مصر : الطلاب أكدوا سهولة هندسة القاهرة وانجليزي الجيزة
رئيس الوزراء: إصلاحات تشريعية لتيسير إجراءات برنامج الطروحات الحكومية
الأخ ضد أخيه في كأس العالم.. قصص عائلية تشعل مونديال 2026
تحرك حكومي جديد لدعم صناعة الخيل العربي الأصيل وجذب الاستثمارات
مجموعة مصر | صدمة لإيران قبل المونديال.. سحب حصتها من تذاكر كأس العالم
50 قرشا دفعة واحدة.. تحرك جديد في أسعار صرف الدولار الآن
حرب تذاكر المونديال تشتعل.. إيران تتهم أمريكا بعرقلة وصول مشجعيها للمدرجات
استعلام معاش تكافل وكرامة بالبطاقة.. رابط مباشر
من حلم في باريس إلى البطولة الأكبر عالميا.. القصة الكاملة لميلاد كأس العالم
مورينيو يعود إلى مدريد لقيادة الريال رسميًا.. وتحركات سريعة وخطة ميركاتو واضحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اتهامات تحرش أم ضغوط أمريكية.. وقف المدعي العام للجنائية الدولية عن العمل

كريم خان
كريم خان
محمد على

أعلنت الهيئة الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية، تعليق مهام المدعي العام كريم خان، بانتظار تصويت الدول الأعضاء على مصيره، وذلك عقب تحقيق في اتهامات بالتحرش الجنسي وُجهت إليه.

وأفاد مصدر دبلوماسي مطلع على القرار لوكالة رويترز بأن المكتب التنفيذي للهيئة الإدارية للمحكمة قد خلص إلى أن خان ارتكب سوء سلوك جسيم، بعد تحقيق استمر 18 شهرًا في اتهامات بإقامة علاقات جنسية غير رضائية بين المدعي العام ومحامية في مكتبه.

توصية بعزل المدعي العام من منصبه

 وأضاف المصدر أن المكتب أوصى بعزل المدعي العام من منصبه.

وسترسل الهيئة الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية قرارها إلى جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 125 دولة، وسيتم التصويت على مصير خان في جلسة استثنائية تُعقد في وقت لاحق.

وفي بيان صحفي، ذكر المكتب أنه اتخذ قرارًا بشأن الإجراءات التأديبية ضد خان، وأحال الأمر إلى جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، دون الإفصاح عن تفاصيل القرار.

وجاء في البيان الصحفي: "سيظل قرار المكتب والوثائق ذات الصلة سرية".

وقال محامو خان ​​في بيان إنه يرفض القرار بأشد العبارات، وكرر نفيه لأي مخالفة. 

وأضاف البيان: "القرار غير قانوني، ومخالف للإجراءات، ولا يستند إلى أي دليل".

ودخلت المحكمة الجنائية الدولية في أزمة بسبب التحقيقات الجارية مع خان - أبرز مسؤوليها - بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة بسبب إجراءاتها، بما في ذلك مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب.

ولم يتولَّ خان رئاسة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية منذ مايو الماضي، عندما حصل على إجازة طوعية بانتظار نتائج التحقيق، وهو أول مدعٍ عام في المحكمة الجنائية الدولية يُعلق عمله رسميًا.

التحرش الجنسي الهيئة الإدارية للمحكمة الجنائية المدعي العام كريم خان التحرش إسرائيليين جرائم حرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم

دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم.. لمن يعاني التوتر ردّد كلمات تريح القلب وتبعث الطمأنينة

منتخب مصر

الفراعنة صنعوا حالة.. شرطي أمريكي يكشف سبب رقصه مع الجماهير المصرية

عموتة

الأهلي يفتح خزائنه.. عموته على أعتاب القلعة الحمراء باتفاق تاريخي

الشهر العقاري

الشهر العقاري أصبح إلكتروني.. كيفية استخراج "التوكيلات الرسمية" من البيت

الزمالك

بعد حديث رئيس طنجة.. من الأجنبي الذي ورط الزمالك في التعاقد مع معالي؟

أسعار الذهب

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو.. كم وصل عيار 21؟

ترشيحاتنا

سعر كونيجسيج1

سعرها 11.5 مليون دولار.. لغز السرقة يطارد سيارة كوينجسيج الخارقة

ميتسوبيشي

تسلا تطيح بـ ميتسوبيشي من عرش السيارات الأطول عمرًا

شراء كمبيوتر محمول أو لاب توب

كأنك محترف صيانة .. إزاي تشتري لاب توب مستعمل وتضمن إنه هيعيش معاك؟

بالصور

كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات

كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات
كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات
كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات

أعراض وأسباب التهاب المفاصل الروماتويد

أعراض والاسباب التهاب المفاصل الروماتويد
أعراض والاسباب التهاب المفاصل الروماتويد
أعراض والاسباب التهاب المفاصل الروماتويد

كيف يتم علاج خمول الغدة الدرقية؟

كيف يتم علاج خمول الغدة الدرقية؟
كيف يتم علاج خمول الغدة الدرقية؟
كيف يتم علاج خمول الغدة الدرقية؟

أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة.. خيارات غذائية قد تدعم فرص الحمل

أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة.. خيارات غذائية قد تدعم فرص الحمل
أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة.. خيارات غذائية قد تدعم فرص الحمل
أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة.. خيارات غذائية قد تدعم فرص الحمل

فيديو

نظام الطيبات يثير قلق الصحة السعودية

تجنبوا "نظام الطيبات" .. تحذير عاجل من الصحة السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد