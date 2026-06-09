قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشباب والرياضة يبحث إدراج الكيك بوكسينج ضمن دورة الألعاب الإفريقية 2027 بمصر
راسنا مرفوعة .. ميدو يوجه رسالة موثرة لنجله في عيد ميلاده
تأييد حكم الإعدام على قاتل زوجته في المنوفية
الجنايات ترفض استئناف صبري نخنوخ على قرار التحفظ على أمواله وتعيده للحبس
6 أسباب.. لماذا اختار الأهلي حسين عموتة خلفا لـ توروب؟
باحث سياسي: تجميد البرنامج النووي الإيراني 20 عامًا يمنح ترامب انتصارًا سياسيًا
أمير رمسيس: أُجِل وأحترم ذوي الإعاقة وكلامي فُسر لمصالح وأغراض خاصة
من محاولات الغش إلى مفاجأة الولادة داخل اللجنة.. ماذا يحدث في امتحانات الإعدادية والثانوية بالمحافظات؟
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. كم يصل سعر التذكرة؟
تطوير الجهاز الإداري للدولة.. الحكومة تناقش إعادة الهيكلة والتحول الرقمي وترشيد الإنفاق العام
خبير: اتفاق أمريكي إيراني بات أقرب من أي وقت.. والساعات المقبلة تحسم المفاوضات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

النحاس يعاود الارتفاع مع تراجع التوترات في الشرق الأوسط وتعافي أسواق الأسهم

النحاس يعاود الارتفاع مع تراجع التوترات في الشرق الأوسط وتعافي أسواق الأسهم
النحاس يعاود الارتفاع مع تراجع التوترات في الشرق الأوسط وتعافي أسواق الأسهم
أ ش أ

عاودت أسعار النحاس الارتفاع اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع التوترات في الشرق الأوسط وتحسن أداء أسواق الأسهم العالمية، مما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة ودعم الطلب على المعادن الصناعية.

وارتفع سعر النحاس بنسبة 0.6% ليصل إلى 13 ألفا و695 دولارا للطن في بورصة لندن للمعادن، بعد أن سجل خسائر طفيفة خلال التداولات الآسيوية.

كما ارتفعت أسعار المعادن الأساسية الأخرى، وصعد القصدير بنسبة 0.7% إلى 52 ألفا و650 دولارا للطن.

وذكرت تقارير اقتصادية أن المعدن الأحمر سجل مكاسب بعد تراجع محدود في بداية التعاملات، مستفيدا من انحسار المخاوف المرتبطة بتصاعد الصراع في الشرق الأوسط، عقب اتفاق إيران وإسرائيل على وقف الضربات المتبادلة بينهما.

وكانت التوترات الإقليمية قد أثارت مخاوف بشأن ارتفاع معدلات التضخم وزيادة احتمالات تشديد السياسات النقدية، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على المعادن.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع صادرات الصين خلال شهر مايو الماضي بأكثر من 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة التوقعات، بدعم من الطلب القوي على معدات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعزز التوقعات باستمرار قوة الطلب على المعادن الصناعية.

من جانب آخر، توقع محللون في شركة "جيفريز" للخدمات المالية استمرار ارتفاع أسعار النحاس خلال السنوات المقبلة، في ظل الطلب القوي على المعدن المستخدم في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية.

ورغم التحسن الحالي، أشار متعاملون إلى أن توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية والمخاطر المرتبطة بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي لا تزال تمثل عوامل ضغط على الأسواق، في حين أظهرت بيانات بورصة شنغهاي للعقود الآجلة تراجع إجمالي العقود المفتوحة للنحاس إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر الماضي.

أسعار النحاس تراجع التوترات في الشرق الأوسط تحسن أداء أسواق الأسهم العالمية دعم الطلب على المعادن الصناعية ارتفع سعر النحاس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

عموتة

الأهلي يفتح خزائنه.. عموته على أعتاب القلعة الحمراء باتفاق تاريخي

الزمالك

بعد حديث رئيس طنجة.. من الأجنبي الذي ورط الزمالك في التعاقد مع معالي؟

محمد العدل

محمد العدل يثير الجدل: اللي هيشارك في مرتب عموتة يوفره لعياله أفضل

أسعار الذهب

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو.. كم وصل عيار 21؟

بيزيرا

الزمالك يحسم مصير بيزيرا.. خالد الغندور يفاجئ الجميع بالقرار النهائي

عموتة

سجل حافل بالإنجازات.. ماذا قدم المغربي حسين عموتة المرشح لتدريب الأهلي؟

ترشيحاتنا

الأغذية

عودة مهام مراقبة الأغذية لمفتشي الصحة مرة أخرى

أحمد السيد الدبيكي النقيب العام للعلوم الصحية

وزارة الصحة تواصل الرقابة على الأسواق.. والعلوم الصحية ترحب بالقرار الرسمي

مشروع ميناء سفاجا الكبير

بوابة جديدة لتنمية الصعيد.. بدء التشغيل التجريبي لمحطة «سفاجا 2» متعددة الأغراض

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العكاوى؟

\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول العكاوى؟
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول العكاوى؟
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول العكاوى؟

احترسي ..علامات تدل على أن زوجك يخفي ضغوطًا نفسية

علامات تدل على أن زوجك يخفي ضغوطًا نفسية
علامات تدل على أن زوجك يخفي ضغوطًا نفسية
علامات تدل على أن زوجك يخفي ضغوطًا نفسية

بدون مواد حافظة.. طريقة تحضير لانشون الفراخ بالفستق

طريقة تحضير لانشون الفراخ بالفستق فى المنزل.
طريقة تحضير لانشون الفراخ بالفستق فى المنزل.
طريقة تحضير لانشون الفراخ بالفستق فى المنزل.

كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات

كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات
كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات
كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات

فيديو

مدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلي الجديد.. أبرز خمسة أسماء على طاولة المفاوضات

نظام الطيبات يثير قلق الصحة السعودية

تجنبوا "نظام الطيبات" .. تحذير عاجل من الصحة السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

المزيد