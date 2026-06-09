كوريا الجنوبية تؤكد تمسكها بهدف نزع السلاح النووي من جارتها الشمالية

أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية / اليوم الثلاثاء / هدفها المتمثل في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، وذلك عقب قمة بين زعيمي كوريا الشمالية والصين لم تتم خلالها مناقشة هذا الموضوع على ما يبدو.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " خلال قمتهما التي عُقدت أمس /الاثنين/ في بيونج يانج، اتفق الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون والرئيس الصيني شي جين بينج على توسيع التعاون في مختلف المجالات، غير أن البيان خلا بصورة لافتة من أي إشارة إلى الملف النووي أو إلى الأوضاع العامة في شبه الجزيرة الكورية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية بارك إيل في مؤتمر صحفي أن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية لا يزال هدفا ثابتا للمجتمع الدولي.

وقال بارك: "ستواصل حكومتنا التمسك بهدف نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية دون تراجع".

وشدد على أن الصين أكدت مرارا وتكرارا أن موقفها بشأن القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية لم يتغير.

وأضاف قائلا: "نشير أيضا إلى أن الولايات المتحدة والصين أكدتا خلال قمتهما الشهر الماضي أن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية هو هدف مشترك".

وأعرب عن أمله في أن تسهم التبادلات والتعاون بين الشمال والصين، بما في ذلك زيارة شي الأخيرة إلى بيونج يانج، في تعزيز السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.