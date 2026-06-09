وزير الخارجية الصومالي يبحث مع نظيريه الباكستاني والرواندي تعزيز التعاون

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي عبدالسلام عبدي علي، في اتصالين هاتفيين منفصلين مع كل من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية والتعاون الدولي في رواندا، أندريه أوليفييه جيه بي ندوهونغيريهي، تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وذكرت وزارة الخارجية الصومالية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية، إن الاتصال مع الجانب الباكستاني تناول الجهود الجارية الرامية إلى تأمين الإفراج عن المواطنين الباكستانيين الموجودين على متن السفينة “إم تي هونور 25”، حيث أكد وزير الخارجية الصومالي التزام الحكومة الصومالية بمواصلة دعم الجهود الهادفة إلى ضمان سلامتهم والإفراج المبكر عنهم.

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق بين البلدين إلى حين التوصل إلى حل نهائي للقضية، مع الإشادة بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مقديشيو وإسلام آباد، والتأكيد على تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية الصومالي، في اتصال هاتفي ثانٍ مع نظيره الرواندي سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي بين البلدين.

وذكرت الوزارة الصومالية أن الجانبين أكدا خلال الاتصال حرصهما على تطوير العلاقات بين مقديشو وكيجالي، وتعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.