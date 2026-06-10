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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ليس الليمون فقط .. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي

ليس الليمون فقط.. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي
ليس الليمون فقط.. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي
أسماء عبد الحفيظ

يُعد الكبد واحداً من أهم أعضاء الجسم، إذ يقوم بمئات الوظائف الحيوية، منها التخلص من السموم، وإنتاج بعض البروتينات، والمساعدة في هضم الدهون، وتنظيم العديد من العمليات الأيضية.

ومع انتشار الحديث عن تنظيف الكبد بواسطة أطعمة أو مشروبات سحرية، يؤكد الخبراء أن الكبد يمتلك نظامه الطبيعي للتخلص من الفضلات والسموم، لكن بعض الأطعمة قد تساعد في دعم صحته وتقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي.

7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي

 ليس الليمون فقط.. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي 

وفيما يلي أبرز الأطعمة التي يمكن أن تكون جزءاً من نظام غذائي صحي للحفاظ على وظائف الكبد، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1- القهوة

قد يتفاجأ البعض بأن القهوة من أكثر المشروبات التي تمت دراستها فيما يتعلق بصحة الكبد. وتشير أبحاث عديدة إلى أن تناول القهوة باعتدال يرتبط بانخفاض خطر بعض أمراض الكبد المزمنة لدى بعض الأشخاص، ويرجع ذلك إلى احتوائها على مركبات مضادة للأكسدة تساعد على تقليل الالتهابات.

2- الخضراوات الورقية

تحتوي الخضروات مثل السبانخ والجرجير والخس على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تساعد في حماية خلايا الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، كما أنها تساهم في توفير الألياف المهمة لصحة الجهاز الهضمي.

3- الثوم

يحتوي الثوم على مركبات نباتية غنية بالكبريت، وهي مركبات تشارك في عمليات طبيعية داخل الجسم، كما أن الثوم قد يساهم ضمن نظام غذائي متوازن في دعم الصحة العامة.

4- الأسماك الدهنية

تعد الأسماك الغنية بأحماض أوميغا 3 مثل السلمون والسردين من الخيارات المفيدة لصحة الكبد، إذ قد تساعد هذه الدهون الصحية في تقليل الالتهابات وتحسين مستويات الدهون في الجسم.

 5- التوت بأنواعه

يحتوي التوت على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، خاصة مركبات الأنثوسيانين، التي تساعد على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، وهو أحد العوامل المرتبطة بتلف الخلايا.

6- المكسرات

توفر المكسرات، خاصة الجوز واللوز، دهوناً صحية وفيتامين E ومركبات نباتية مفيدة، وقد ارتبط تناولها كجزء من نظام غذائي متوازن بتحسين بعض مؤشرات صحة الكبد.

7- زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون من المصادر الغنية بالدهون غير المشبعة ومضادات الأكسدة، وقد تساعد إضافته باعتدال إلى الطعام ضمن نمط غذائي صحي في دعم وظائف الكبد.

عادات يومية تحافظ على صحة الكبد

لا يعتمد الحفاظ على الكبد على نوع واحد من الطعام، بل على أسلوب حياة كامل، ويشمل ذلك:

* الحفاظ على وزن صحي.
* ممارسة النشاط البدني بانتظام.
* الإكثار من تناول الخضروات والفواكه.
* تقليل الأطعمة فائقة التصنيع والغنية بالسكريات والدهون غير الصحية.
* تجنب تناول الأدوية أو المكملات دون استشارة طبية.

هل يمكن للطعام أن يطهر الكبد من السموم؟

 أن الكبد السليم يقوم بعملية التخلص من السموم بنفسه، ولا توجد أطعمة أو وصفات ديتوكس قادرة على تنظيفه بشكل فوري. لكن اختيار أطعمة غنية بمضادات الأكسدة والدهون الصحية والألياف يمكن أن يساعد على دعم وظائفه والحفاظ عليه على المدى الطويل.

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