ماكرون يدعو إلى إحلال السلام والحفاظ على وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جميع الأطراف إلى إحلال السلام والحفاظ على وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، بما في ذلك في لبنان.

وأكد ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ، اليوم /السبت/ في أثينا، ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لمعالجة القضايا النووية والباليستية، والتصدي لعمليات زعزعة الاستقرار في المنطقة، فضلاً عن العمل على إعادة فتح مضيق هرمز سلمياً.


وأشار إلى أن فرنسا نظّمت، الأسبوع الماضي، بالتعاون مع نحو 47 دولة، الاجتماع الأول لبحث سبل إعادة فتح مضيق هرمز بشكل سلمي.
وشدد الرئيس الفرنسي على أهمية تحقيق السلام في لبنان، واستعادة هذا البلد سيادته الكاملة واستقراره، وتمكين الحكومة اللبنانية وقواتها المسلحة من بسط سلطتها، بما في ذلك نزع سلاح حزب الله، مؤكداً أن استقرار المنطقة يمثل أولوية رئيسية لبلاده.
وفيما يتعلق بالشأن الأوروبي، أوضح ماكرون أن فرنسا تواصل العمل من أجل بناء أوروبا أقوى وأكثر أماناً، تتمتع بسيادة أكبر في مجالي الدفاع والأمن، إلى جانب تعزيز قدرتها التنافسية على الصعيدين الاقتصادي والتكنولوجي.


وأضاف أن الاستراتيجية الفرنسية تقوم على تسريع وتيرة العمل الأوروبي المشترك، بما يعزز مكانة أوروبا كقوة جيوسياسية فاعلة، قادرة على حماية اقتصادها، وزيادة استثماراتها، ودعم قطاعاتها الصناعية والزراعية والتكنولوجية.

بدون إتلاف القماش.. طرق إزالة بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء
