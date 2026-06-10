قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر للكرة النسائية يبدأ معسكرًا جديدًا استعدادًا لأمم أفريقيا
سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10-6-2026
الفراخ بـ67 جنيهًا في المزرعة .. اتحاد مُنتجي الدواجن يكشف أسباب الأزمة
الطقس اليوم.. استمرار الأجواء شديدة الحرارة ونشاط رياح ببعض المناطق
ليلة نارية بالشرق الأوسط .. واشنطن تشن 20 غارة جوية وتعلن إحباط الهجمات الإيرانية
تصريحات متناقضة.. واشنطن تتخبط بشأن حقيقة الهجمات الإيرانية ضد القواعد الأمريكية في المنطقة
واشنطن تعترف.. مسئول أمريكي: إيران أطلقت صواريخ باليسيتة على قواعدنا في الخليج والأردن
كنز غذائي.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العنب؟ | فوائد لن تتوقعها
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10-6-2026 والقنوات الناقلة
تراجع جماعي لأسعار العُملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم
كامل الوزير: «سفاجا 2» تحوّلت من صحراء إلى مشروع عملاق في عامين ونصف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الفراخ بـ67 جنيهًا في المزرعة .. اتحاد مُنتجي الدواجن يكشف أسباب الأزمة

الدواجن
الدواجن
قسم التوك شو

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن سوق الدواجن في مصر يواجه تحديًا كبيرًا خلال الفترة الحالية نتيجة زيادة حجم الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى تراجع الأسعار داخل المزارع وتكبيد المربين خسائر كبيرة.

وأوضح “الزيني”، خلال تصريحات تليفزيونية، أن أسعار الدواجن سجلت نحو 67 جنيهًا للكيلو داخل المزرعة، مشيرًا إلى أن ارتفاع الإنتاج المحلي بأكثر من 30%، إلى جانب وجود فائض في إنتاج البيض يصل إلى 25% فوق معدلات الاكتفاء الذاتي، يعد من أبرز أسباب الأزمة الحالية.

المشكلة الرئيسية تكمن في زيادة المعروض

وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الأعلاف متوفرة بصورة منتظمة في الأسواق، إلا أن المشكلة الرئيسية تكمن في زيادة المعروض مقارنة بحجم الطلب، ما تسبب في خسائر متواصلة للمربين، محذرًا من تأثير استمرار هذا الوضع على مستقبل صناعة الدواجن في مصر.

مصر تستهلك يوميًا نحو 40 مليون بيضة 

وأشار إلى أن مصر تستهلك يوميًا نحو 40 مليون بيضة وقرابة 5 ملايين دجاجة، لافتًا إلى أن أسعار الدواجن في المزارع تتراوح حاليًا بين 68 و70 جنيهًا للكيلو، مع تأثر السوق بموسم عيد الأضحى وزيادة الإقبال على اللحوم الحمراء، وهو ما قد ينعكس على حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأكد “الزيني” أن انخفاض الأسعار لا يجب النظر إليه باعتباره مكسبًا للمستهلك فقط، لأن خسائر المربين تمثل تهديدًا مباشرًا لاستمرار الصناعة، موضحًا أن قطاع الدواجن في مصر تتجاوز استثماراته 200 مليار جنيه ويوفر فرص عمل لنحو 3.5 مليون مواطن.

مواجهة الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وشدّد على أهمية مواجهة الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الحرب الاقتصادية أصبحت أحد أدوات الصراع الحديثة، موضحًا أن أسعار الدواجن والبيض تخضع لآليات العرض والطلب، ولا توجد جهة تتحكم في تحديدها.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن انخفاض أسعار الدواجن بعد عيد الأضحى يُعد نمطًا متكررًا منذ عقود، داعيًا إلى الحفاظ على الإنتاج الوطني ودعم صناعة الدواجن باعتبارها أحد القطاعات الاستراتيجية المهمة للاقتصاد المصري.

منتجي الدواجن الدواجن سوق الدواجن المزارع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قصف صاروخي

الرد الفوري.. الحرس الثوري الإيراني يطلق صواريخ ومسيّرات نحو أهداف أمريكية بالمنطقة

الطماطم

هبوط تاريخي في أسعار الطماطم.. والكيلو يسجل مفاجأة جديدة

سعر الذهب في مصر

في أدني مستوياته .. الذهب يواصل الخسارة بالسوق المحلي والعالمي اليوم

الذهب

هبوط مفاجئ للذهب.. المعدن الأصفر يخسر 1% ويتراجع بقوة بعد الضربات الأمريكية ضد إيران

سكن لكل المصريين

خلال ساعات| تحذير عاجل بشأن شقق سكن لكل المصريين 7.. ماذا سيحدث؟

الدواجن

هل تشتري الآن أم تنتظر؟ توقعات أسعار الدواجن الأيام المقبلة

نشأت الديهي

أنت زعّلت مصر | نشأت الديهي يوجّه رسالة صادمة لـ نجيب ساويرس

الجهاز الفني المتوقع للاهلي مع المدرب المغربي حسين عموته

فرج عامر يكشف عن الجهاز الفني المتوقع للأهلي مع المدرب المغربي حسين عموتة

ترشيحاتنا

وزير البترول يبحث مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية توسيع التعاون وزيادة الاستثمارات في مصر

شراكة استراتيجية .. وزير البترول يبحث مع الكويت تعزيز الاستثمارات في الطاقة

مناجم الذهب

الذهب المصري يجذب استثمارات جديدة .. ديب ميتالز تستحوذ على 50% من إبداع

الذهب المصري يجذب استثمارات جديدة

الذهب المصري يجذب استثمارات جديدة.. ديب ميتالز تستحوذ على 50% من «إبداع»

بالصور

بدقيق الحبة الكاملة .. طريقة عمل البان كيك الحادق في المنزل

طريقة عمل البان كيك الحادق بدقيق الحبة الكاملة
طريقة عمل البان كيك الحادق بدقيق الحبة الكاملة
طريقة عمل البان كيك الحادق بدقيق الحبة الكاملة

كنز غذائي.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العنب؟ | فوائد لن تتوقعها

فوائد تناول العنب
فوائد تناول العنب
فوائد تناول العنب

عصائر طبيعية تساهم في خسارة الوزن بفاعلية .. احترس من الإفراط في تناولها

أكثر العصائر فائدة لصحة القلب والمناعة وتحسين النوم
أكثر العصائر فائدة لصحة القلب والمناعة وتحسين النوم
أكثر العصائر فائدة لصحة القلب والمناعة وتحسين النوم

لو بتعاني من الحكة المستمرة.. خبراء يكشفون أسبابها وأفضل الطرق للتخلّص منها أثناء النوم

الحكة العصبية تصيب الملايين
الحكة العصبية تصيب الملايين
الحكة العصبية تصيب الملايين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد