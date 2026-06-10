الفراخ بـ67 جنيهًا في المزرعة .. اتحاد مُنتجي الدواجن يكشف أسباب الأزمة

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن سوق الدواجن في مصر يواجه تحديًا كبيرًا خلال الفترة الحالية نتيجة زيادة حجم الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى تراجع الأسعار داخل المزارع وتكبيد المربين خسائر كبيرة.

وأوضح “الزيني”، خلال تصريحات تليفزيونية، أن أسعار الدواجن سجلت نحو 67 جنيهًا للكيلو داخل المزرعة، مشيرًا إلى أن ارتفاع الإنتاج المحلي بأكثر من 30%، إلى جانب وجود فائض في إنتاج البيض يصل إلى 25% فوق معدلات الاكتفاء الذاتي، يعد من أبرز أسباب الأزمة الحالية.

المشكلة الرئيسية تكمن في زيادة المعروض

وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الأعلاف متوفرة بصورة منتظمة في الأسواق، إلا أن المشكلة الرئيسية تكمن في زيادة المعروض مقارنة بحجم الطلب، ما تسبب في خسائر متواصلة للمربين، محذرًا من تأثير استمرار هذا الوضع على مستقبل صناعة الدواجن في مصر.

مصر تستهلك يوميًا نحو 40 مليون بيضة

وأشار إلى أن مصر تستهلك يوميًا نحو 40 مليون بيضة وقرابة 5 ملايين دجاجة، لافتًا إلى أن أسعار الدواجن في المزارع تتراوح حاليًا بين 68 و70 جنيهًا للكيلو، مع تأثر السوق بموسم عيد الأضحى وزيادة الإقبال على اللحوم الحمراء، وهو ما قد ينعكس على حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأكد “الزيني” أن انخفاض الأسعار لا يجب النظر إليه باعتباره مكسبًا للمستهلك فقط، لأن خسائر المربين تمثل تهديدًا مباشرًا لاستمرار الصناعة، موضحًا أن قطاع الدواجن في مصر تتجاوز استثماراته 200 مليار جنيه ويوفر فرص عمل لنحو 3.5 مليون مواطن.

مواجهة الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وشدّد على أهمية مواجهة الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الحرب الاقتصادية أصبحت أحد أدوات الصراع الحديثة، موضحًا أن أسعار الدواجن والبيض تخضع لآليات العرض والطلب، ولا توجد جهة تتحكم في تحديدها.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن انخفاض أسعار الدواجن بعد عيد الأضحى يُعد نمطًا متكررًا منذ عقود، داعيًا إلى الحفاظ على الإنتاج الوطني ودعم صناعة الدواجن باعتبارها أحد القطاعات الاستراتيجية المهمة للاقتصاد المصري.