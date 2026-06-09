البيض بـ 65 جنيها في المزرعة.. اتحاد منتجي الدواجن: لا دور لأي سمسار في تحديد الأسعار

كشف ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أسباب انخفاض أسعار البيض والدواجن خلال الفترة الحالية.



وقال الزيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”: "الدواجن سلع حية ومن الصعب التحكم في أسعارها ".

وتابع الزيني : "العرض والطلب هو الذي يحدد أسعار الدواجن في الأسواق ولا دور لأي سمسار في تحديد أسعار البيض والدواجن ".

وأكمل: "لابد من التوصل إلى سعر عادل للدواجن والبيض كي يستمر المنتج في الانتاج ولا يخرج من الدائرة الانتاجية “، مضيفا:” سعر كرتونة البيض في المزرعة 65 جنيها ويصل للمستهلك بـ 85 جنيها وحتى 90 جنيها".

وتابع ثروت الزيني : "انخفاض الأسعار بشكل كبير يعتبر مشكلة كبيرة للمنتج ويجب ان يكون هناك استقرار وتوازن في الأسعار كي يستمر المنتج في العملية الإنتاجية وهناك مربون يتعرضون لخسائر كبيرة وقد يخرج البعض من دائرة الانتاج وهذا يشكل خطرا على العملية الانتاجية".