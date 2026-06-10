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إنتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة اليوم ..والإدارات تحذر الطلاب: “بلاش شغب”
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة اليوم ..والإدارات تحذر الطلاب: “بلاش شغب”

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

تنتهي اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026 امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة الجيزة ، والتي كانت قد انطلقت رسميا يوم الخميس 4 يونيو 2026

وأصدرت إدارة الهرم التعليمية بالجيزة ، تنبيهات عاجلة لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2026 ،  شددت خلالها على ضرورة الالتزام بالهدوء والانضباط داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 اليوم وحتى مغادرة المدرسة، والتحلي بالسلوك الحضاري الذي يعكس أخلاق الطالب المصري.

وحذرت إدارة الهرم التعليمية ، من أن أي أعمال شغب أو فوضى أو إتلاف للأثاث المدرسي أو الممتلكات العامة، أو أي تجاوزات لفظية أو سلوكية تجاه المعلمين والعاملين باللجان، في آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، سوف تُعد مخالفات جسيمة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ، مؤكدةً أن هذه التصرفات قد تعرض الطالب للمساءلة القانونية، وقد يترتب عليها تطبيق العقوبات المنصوص عليها باللوائح المنظمة للامتحانات، بما يؤثر سلبًا على مستقبله الدراسي.

وقالت إدارة الهرم التعليمية : نهيب بجميع الطلاب الحفاظ على النظام واحترام القائمين على العملية الامتحانية والحفاظ على ممتلكات مدارسهم، فالمؤسسة التعليمية بيتهم الثاني، والحفاظ عليها مسؤولية الجميع ، ونتمنى التوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلاب، وأن يكون ختام الامتحانات نموذجًا للالتزام والانضباط وحسن السلوك.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني محافظة الجيزة

الخميس 4 يونيو 2026 : اللغة العربية والخط

السبت 6 يونيو 2026 : الجبر والاحصاء + التربية الدينية

الاحد 7 يونيو 2026 : الهندسة

الاثنين 8 يونيو 2026 : العلوم + التربية الفنية

الثلاثاء 9 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأربعاء 10 يونيو 2026 : الدراسات الاجتماعية + التربية الرياضية ( خاص بالسعيدية)

نتيجة صفوف النقل 2026 محافظة الجيزة

على جانب آخر قالت إدارة الهرم التعليمية في بيان لها : تنفيذًا لتوجيهات سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بضرورة الإعلان عن النتيجه لمراحل النقل للعام الدراسي ٢٠٢٦ وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، و ان تكون النتائج معلقه في مكان واضح ومتاح للطلاب مشاهدة النتيجة ، في هذا الإطار، قامت دكتوره نجوى عبد المعطي مدير عام إدارة الهرم التعليمية بالتنبيه على مديري المدارس بجميع المراحل ، بتعليق نتيجة صفوف النقل 2026 بمكان مناسب وواضح للجميع وتابع وكيل الاداره الدكتور أحمد يوسف بالتأكد من الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الإعلان عن النتائج وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب. مع تمني التوفيق و النجاح للجميع و الف مليون مبروك للناجحين و هذا الإجراء يتم في إطار حرص إدارة الهرم التعليمية على تحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية

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