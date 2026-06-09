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امتحانات الإعدادية 2026|أمهات مصر : الطلاب أكدوا سهولة هندسة القاهرة وانجليزي الجيزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

امتحانات الإعدادية 2026|أمهات مصر : الطلاب أكدوا سهولة هندسة القاهرة وانجليزي الجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

واصلت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، متابعة ورصد ردود الأفعال حول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في جميع المحافظات.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها ، أنه بناءا على ردود الأفعال المرصودة اليوم ، فإن امتحان الهندسة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة جاء سهلا وفي مستوي الطالب المتوسط، كما أكد الطلاب سهولة امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الإعدادية بمحافظة الجيزة، حيث جاءت معظم الأسئلة سهلة.


وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم : أكد طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف أن امتحان اللغة الإنجليزية جاء سهل ولم يتضمن أسئلة صعبة في معظم الأسئلة، بينما تباينت الآراء حول امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب محافظة المنوفية فالبعض أكد سهولته والبعض شكى من صعوبته

وفي نهاية بيانها .. أكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، على ضرورة تركيز الطلاب في الامتحانات القادمة والبعد عن أي تشتيت أو ما يتم تداوله علي صفحات السوشيال ميديا، مشددة علي أولياء الأمور بتهيئة المناخ الملائم لأبنائهم وتشجيعهم علي الاجتهاد.

جدير بالذكر أنه كان قد فوجئ طلاب الشهادة الإعدادية 2026 في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026 ، بتعديل مفاجئ في ترتيب المواد في جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 

حيث دخل الطلاب لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في التاسعة من صباح اليوم ، على أساس أن يؤدوا امتحان الهندسة ، ففوجئوا بتوزيع امتحان التربية الفنية عليهم والذي كان مقررا اداءه بعد الهندسة في الفترة الثانية اليوم من 11:30 لـ 1:30

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وتسبب هذا التغيير المفاجئ في حالة جدل بين أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية 2026 بالإسكندرية حيث انتشرت أنباء تزعم أن تسريب امتحان هندسة الاعدادية بالاسكندرية هو سبب التغير المفاجئ ، حيث أكدت دينا ممدوح ولية أمر احد طلاب الاعدادية بالاسكندرية انهم علموا ان سبب التغيير المفاجئ أن امتحان الهندسة تم تغييره بسبب تسريبه ، و وصفت بسمة الشاطبي ولية أمر ما حدث بأنه مهزلة ، وقال أسامة جمال ولي أمر : فعلا ده حصل عشان بيجهزوا امتحان ورقى بديل للامتحان اللى اتسرب ، وقالت ايناس ياسر :  ابني بلغني اول ما وصل ان المدرسة قالتلهم ان الرسم هيكون هو المادة الأولى وبعد كده الهندسة

وقالت حنان حنا : الطالب  بيذاكر لآخر وقت علشان يدخل بأكبر كم معلومات في الهندسة وفجأة  ينسى اللى ذاكره علشان يمتحن رسم

وقال أولياء الأمور الغاضبين أمام اللجان : المفروض يحاسبو المسئول عن التسريبات دى مش يوترو اولادنا احنا و يدفعون تمن غلطهم و قلة ادبهم

وعلق مؤمن رفاعي معلم لغة عربية بإحدى المدارس : خطوة حلوة إنهم يخلوهم يمتحنوا الرسم الأول بعدين الهندسة على أساس بإذن الله يغيروا الامتحان اللي اتسرب ، واللي اعتمد ع التسريب طالب أو مدرس أو ولي أمر للأسف بقى بيشجع ابنه على كدا يندموا ويتقوا ربنا شوية واللي اجتهد واتقى ربنا ربنا يجبره

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