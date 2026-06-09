بسبب التسريبات.. توزيع امتحان الرسم بدل الهندسة بلجان الإعدادية بالاسكندرية اليوم

فوجئ طلاب الشهادة الإعدادية 2026 في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026 ، بتعديل مفاجئ في ترتيب المواد في جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

حيث دخل الطلاب لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في التاسعة من صباح اليوم ، على أساس أن يؤدوا امتحان الهندسة ، ففوجئوا بتوزيع امتحان التربية الفنية عليهم والذي كان مقررا اداءه بعد الهندسة في الفترة الثانية اليوم من 11:30 لـ 1:30

وتسبب هذا التغيير المفاجئ في حالة جدل بين أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية 2026 بالإسكندرية حيث انتشرت أنباء تزعم أن تسريب امتحان هندسة الاعدادية بالاسكندرية هو سبب التغير المفاجئ ، حيث أكدت دينا ممدوح ولية أمر احد طلاب الاعدادية بالاسكندرية انهم علموا ان سبب التغيير المفاجئ أن امتحان الهندسة تم تغييره بسبب تسريبه ، و وصفت بسمة الشاطبي ولية أمر ما حدث بأنه مهزلة ، وقال أسامة جمال ولي أمر : فعلا ده حصل عشان بيجهزوا امتحان ورقى بديل للامتحان اللى اتسرب ، وقالت ايناس ياسر : ابني بلغني اول ما وصل ان المدرسة قالتلهم ان الرسم هيكون هو المادة الأولى وبعد كده الهندسة

وقالت حنان حنا : الطالب بيذاكر لآخر وقت علشان يدخل بأكبر كم معلومات في الهندسة وفجأة ينسى اللى ذاكره علشان يمتحن رسم

وقال أولياء الأمور الغاضبين أمام اللجان : المفروض يحاسبو المسئول عن التسريبات دى مش يوترو اولادنا احنا و يدفعون تمن غلطهم و قلة ادبهم

وعلق مؤمن رفاعي معلم لغة عربية بإحدى المدارس : خطوة حلوة إنهم يخلوهم يمتحنوا الرسم الأول بعدين الهندسة على أساس بإذن الله يغيروا الامتحان اللي اتسرب ، واللي اعتمد ع التسريب طالب أو مدرس أو ولي أمر للأسف بقى بيشجع ابنه على كدا يندموا ويتقوا ربنا شوية واللي اجتهد واتقى ربنا ربنا يجبره

وعلم موقع صدى البلد ، أن مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية أحبطت اليوم محاولة تسريب امتحان مادة الهندسة للمرحلة الإعدادية، واتخذت اجرءات فورية لحماية حقوق الطلاب وحرصا على تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ولكن حتى الآن لم تصدر مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية أي بيان رسمي يكشف عن حقيقة و ملابسات تغيير جدول امتحانات الشهادة الإعدادية و استبدال امتحان الهندسة بإمتحان التربية الفنية صباح اليوم