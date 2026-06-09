قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد حديث أمير رمسيس.. مختار جمعة: التنمر على ذوي الهمم جريمة شرعية وقانونية ويجب إكرامهم
بقعة زيت بطول 150 مترًا في شاطئ الجبيل بطور سيناء.. وتحرك عاجل لاحتواء التلوث وكشف المتسبب| ما القصة؟
الدينار الكويتي بكام؟..أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء
حرارة قياسية وفيضانات وجفاف.. إل نينيو يهدد من جديد| إيه اللي بيحصل؟
المونديال قرب.. موعد حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026
بسبب التسريبات.. توزيع امتحان الرسم بدل الهندسة بلجان الإعدادية بالاسكندرية اليوم
مقتل عناصر من حماس في غارة استهدفت مقر الشرطة البحرية بخان يونس
رقمنة التراخيص (QR Code).. مقترح برلماني لمواجهة المنشآت الطبية غير المرخصة
حسام حسن يراهن على جيل جديد.. وبلجيكا وإيران أبرز منافسي المنتخب الوطني في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026
تفاصيل استعداد وزارة التعليم لامتحانات الثانوية العامة
إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار
%4 من القيمة الإيجارية السنوية.. لماذا مددت الحكومة وقف ضريبة الأطيان الزراعية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

20 صورة ترصد إنتظام أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في الكنترولات

كنترولات الشهادة الإعدادية 2026
كنترولات الشهادة الإعدادية 2026
ياسمين بدوي

حصل موقع صدى البلد على صوراً ترصد انتظام أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كنترولات الشهادة الإعدادية 2026 

وكانت قد صدرت قرارات رسمية بضرورة توفير بيئة عمل مناسبة للمصححين داخل الكنترول، وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء أداء مهامهم، وذلك بتوفير الأجواء المناسبة والمناخ الملائم للسادة المعلمين والمصححين داخل الحجرات (من إضاءة وتهوية) لتمكينهم من أداء عملهم على أكمل وجه وبتركيز تام ،بما يساهم في سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح في الوقت المحدد.

وتلقت كنترولات الشهادة الإعدادية 2026 ، تعليمات رسمية بتحري أقصى درجات الدقة والجدية في التصحيح لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا دون أي مظلمة.

وتم التنبيه على المصححين في كنترولات الشهادة الإعدادية 2026 ، بقراءة ورقة الإجابة بعناية فائقة، و مراجعة تصحيح كل جزئية في الأسئلة بدقة، وعدم ترك أي إجابة أو جزء من إجابة دون تصحيح أو تقدير.

​كما تم التشديد على ضرورة تحقيق الدقة المتناهية في رصد الدرجات ونقلها من كراسات الإجابة إلى شيتات الرصد، ومطابقة الدرجات لتفادي أي أخطاء بشرية.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن صدور تعليمات مشددة ، بضرورة الإلتزام بالضوابط الخاصة بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على :

  • تجهيز لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالشكل اللائق، والاهتمام الكامل بالنظافة العامة، مراعاة المقاعد للمرحلة السنية  
  • توفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
  •  العمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2026.
  • تطبيق الانضباط الكامل داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ومنع الغش 
  •  حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين
  • منع التصوير داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 منعًا لتشتيت الطلاب، مع ضرورة العمل بمنتهى الدقة والمسئولية وعدم السماح بحدوث أي أخطاء.
  •  حسن اختيار رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 والعاملين بأعمال الامتحانات من أصحاب الكفاءة والخبرة ممن تنطبق عليهم الشروط المنظمة لذلك.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تواصل متابعة سير الامتحانات على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الإدارات التعليمية، لضمان انتظام العملية الامتحانية وخروجها بالشكل اللائق بمحافظة القاهرة.

ومن جانبه .. أشاد سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة بمستوى الأداء الذي قدمه جميع المشاركين في أعمال امتحانات الإعدادية من الإلتزام بالتعليمات والتفاني في توفير الأجواء الملائمة للطلاب ليؤدوا امتحاناتهم بشكل مريح .

وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن جميع لجان سير امتحانات الإعدادية ، ومراكز توزيع الأسئلة وقيادات العملية الامتحانية وكافة العاملين المشاركين في أعمال امتحانات الإعدادية ملتزمون بتعليمات وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير محمد عبداللطيف ، وتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة. 

وأشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة ، إلى أن انطلاقة امتحانات الإعدادية بالجيزة جاءت على المستوى المطلوب من الانضباط والالتزام وتحقيق الهدوء الكامل داخل لجان سير الامتحانات   

الشهادة الإعدادية 2026 الإعدادية 2026 الشهادة الإعدادية كنترولات الشهادة الإعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كل ما تريد معرفته عن الكارت الموحد الجديد

شبورة

توخوا الحذر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطيرة خلال طقس اليوم

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق يكشف اسم المدير الفني الجديد للأهلي وكواليس الاتفاق

دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم

دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم.. لمن يعاني التوتر ردّد كلمات تريح القلب وتبعث الطمأنينة

صبري نخنوخ

إخلاء سبيل الإعلامية جولي أمين في واقعة سيارات صبري نخنوخ واستكمال التحقيقات

الاهلي

عارف بياناته.. شوبير يشوق جماهير الأهلي لاسم المدير الفني الجديد

منتخب مصر

الفراعنة صنعوا حالة.. شرطي أمريكي يكشف سبب رقصه مع الجماهير المصرية

ترشيحاتنا

سعر البيض اليوم

فرصتك للشراء.. سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

أسعار العملات اليوم

الدولار بكام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

مواعيد القطارات

مواعيد القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأحد 7 يونيو 2026

بالصور

ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت كب.. شاهد

ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت كب|شاهد
ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت كب|شاهد
ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت كب|شاهد

3 مكونات فقط لعمل مكرونة كريمية مثل المطاعم.. وصفة سريعة بمذاق لا يقاوم

3 مكونات فقط لعمل مكرونة كريمية مثل المطاعم.. وصفة سريعة بمذاق لا يقاوم
3 مكونات فقط لعمل مكرونة كريمية مثل المطاعم.. وصفة سريعة بمذاق لا يقاوم
3 مكونات فقط لعمل مكرونة كريمية مثل المطاعم.. وصفة سريعة بمذاق لا يقاوم

وفاة شخص تكشف ثغرة قاتلة في نظام تويوتا الذكي

تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما

عوامل تزيد من خطر سرطان القولون والمستقيم.. احذرها

عوامل تزيد من خطر سرطان القولون والمستقيم..
عوامل تزيد من خطر سرطان القولون والمستقيم..
عوامل تزيد من خطر سرطان القولون والمستقيم..

فيديو

نظام الطيبات يثير قلق الصحة السعودية

تجنبوا "نظام الطيبات" .. تحذير عاجل من الصحة السعودية

عامل دليفري

حولت له الفلوس وسابت له المرتبة.. نهاية غير متوقعة لقصة فتاة مع عامل توصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد