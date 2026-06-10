رغم اعتذاره عن عدم المشاركة به.. أحمد فلوكس يهنئ أبطال «الحالة 110»: عمل مكتوب بحرفية

هنّأ الفنان أحمد فلوكس أبطال مسلسل الحالة 110 بطولة شريف رمزي وسوزان نجم الدين وغيرهم من النجوم، والمقرر عرضه الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن العمل عرض عليه في البداية إلا انه اعتذر عن عدم المشاركة به لعدم الاتفاق المادي.

وحرص أحمد فلوكس على الإشادة بالسيناريو الخاص بالمسلسل الذي أكد اتسامه بالحرفية الشديدة.

وشارك فلوكس عبر حسابه الشخصي على فيسبوك صورة جمعته بصناع المسلسل وكتب : "الحقيقة أول مرة أكتب بوست زي ده، في يوم كلمني أخويا وصاحبي وزميلي شريف رمزي وقالي كلام أنا مش هقوله، بس من أجمل ما سمعت من زميل لزميل آخر، وكان كل همه إني أرجع أمثل مهنتي اللي هي انا حاسس إني تايه من غيرها".

وأضاف عن سبل عدم مشاركته في العمل : "المهم رشحني للكاست الجميل اللي قدامكم ده، ولكن لظروف عدم توافق في الاتفاق في التعاقد اعتذرت، ولكن حابب أشاركم كلمة حق، انتظروا هذا العمل لأنه مكتوب بحرفية شديدة وروح الكاست اللي فيه تغبل، سواء شريف أو المخرج أو إيمان رجائي أو النجمة الكبيرة سوزان نجم الدين، وكل العاملين في هذا العمل كلها قلوب صافية وجميلة وتحب النجاح و العمل".

واختتم أحمد فلوكس : "المخرج أنا متوقعلوا نجاح كبير، وشريف أنا متوقع ليه نجاح أكبر وبشكر المؤلف على هذا العمل المحكم، انتظروا مسلسل الحالة 110، وربنا يوفقكم جميعًا".

ومسلسل الحالة 110 هو أول مسلسل "سوبر مايكرو دراما" في مصر.

وفي سياق آخر، كان الفنان أحمد فلوكس قد تصدر التريند خلال الشهر الماضي، بعدما نشر فيديو طريف يجمعه بأحد المعجبين الذين يشبهونه في الغردقة، وذلك عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وقال فلوكس وهو يمازح المعجب : “ده أحمد فلوكس وأنا عمرو فلوكس، أنا لقيت النسخة بتاعتي في الغردقة”.

وأشاد المتابعين في التعليقات بموقف أحمد فلوكس وتواضعه مع معجبيه، في لقطة ملفتة للأنظار.