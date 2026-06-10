قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرّك أمريكي مُفاجئ .. «هيجسيث» يزور جوانتانامو بعد التهديدات ضد كوبا
دراسة تحذّر: عادة خطيرة يفعلها المُراهقون تُزيد من خطر الاكتئاب والسمنة واضطرابات النوم
دعاء في جوف الليل لقضاء الحوائج المستحيلة وتفريج الهموم.. أفضل الأدعية في الثلث الأخير
صلاح محسن عن رحيله من الأهلي: أنا أكتر لاعب اتظلم على وجه الأرض
برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه.. "وزارة العمل" تعلن عن 850 وظيفة جديدة بمزايا شاملة
برلمانيون: تأهيل أساتذة الجامعات رقميًا «ضرورة وطنية» لمواكبة الذكاء الاصطناعي وبناء اقتصاد المعرفة
وزير الخارجية الإيراني: أمريكا اختارت اختبار عزمنا رغم هزائمها في ساحة المعركة
بعد القصف الأمريكي .. عودة الهدوء للسواحل الجنوبية في إيران
أسعار الحديد عالميًا ومحليًا اليوم الأربعاء 10-6-2026
بعد بيان الحرس الثوري الإيراني.. تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في الكويت والبحرين
حكّام أول 4 مباريات في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 .. تعرّف على الأسماء
عقوبات رادعة للتلاعب في أدوية التأمين الصحي .. تعرّف على التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رغم اعتذاره عن عدم المشاركة به.. أحمد فلوكس يهنئ أبطال «الحالة 110»: عمل مكتوب بحرفية

رغم اعتذاره عن عدم المشاركة به.. أحمد فلوكس يهنئ أبطال الحالة 110: عمل مكتوب بحرفية
رغم اعتذاره عن عدم المشاركة به.. أحمد فلوكس يهنئ أبطال الحالة 110: عمل مكتوب بحرفية
أوركيد سامي

هنّأ الفنان أحمد فلوكس  أبطال مسلسل الحالة 110 بطولة شريف رمزي وسوزان نجم الدين وغيرهم من النجوم، والمقرر عرضه الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن العمل عرض عليه في البداية إلا انه اعتذر عن عدم المشاركة به لعدم الاتفاق المادي.

وحرص أحمد فلوكس على الإشادة بالسيناريو الخاص بالمسلسل الذي أكد اتسامه بالحرفية الشديدة.

وشارك فلوكس عبر حسابه الشخصي على فيسبوك صورة جمعته بصناع المسلسل وكتب : "الحقيقة أول مرة أكتب بوست زي ده، في يوم كلمني أخويا وصاحبي وزميلي شريف رمزي وقالي كلام أنا مش هقوله، بس من أجمل ما سمعت من زميل لزميل آخر، وكان كل همه إني أرجع أمثل مهنتي اللي هي انا حاسس إني تايه من غيرها".

وأضاف عن سبل عدم مشاركته في العمل : "المهم رشحني للكاست الجميل اللي قدامكم ده، ولكن لظروف عدم توافق في الاتفاق في التعاقد اعتذرت، ولكن حابب أشاركم كلمة حق، انتظروا هذا العمل لأنه مكتوب بحرفية شديدة وروح الكاست اللي فيه تغبل، سواء شريف أو المخرج أو إيمان رجائي أو النجمة الكبيرة سوزان نجم الدين، وكل العاملين في هذا العمل كلها قلوب صافية وجميلة وتحب النجاح و العمل".

واختتم أحمد فلوكس : "المخرج أنا متوقعلوا نجاح كبير، وشريف أنا متوقع ليه نجاح أكبر وبشكر المؤلف على هذا العمل المحكم، انتظروا مسلسل الحالة 110، وربنا يوفقكم جميعًا".

ومسلسل الحالة 110 هو أول مسلسل "سوبر مايكرو دراما" في مصر.

وفي سياق آخر، كان الفنان أحمد فلوكس قد تصدر التريند خلال الشهر الماضي، بعدما نشر فيديو طريف يجمعه بأحد المعجبين الذين يشبهونه في الغردقة، وذلك عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وقال فلوكس وهو يمازح المعجب : “ده أحمد فلوكس وأنا عمرو فلوكس، أنا لقيت النسخة بتاعتي في الغردقة”.

وأشاد المتابعين في التعليقات بموقف أحمد فلوكس وتواضعه مع معجبيه، في لقطة ملفتة للأنظار.

أحمد فلوكس اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا والزمالك

رفع إيقاف القيد | فيفا يعلن مفاجأة سارة في أزمة الزمالك

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. كم يصل سعر التذكرة؟

سعر الريال السعودي اليوم

يواصل الهبوط.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

منتخب إيران

في ذكرى عاشوراء.. طلب مثير من إيران لـ فيفا في مباراة مصر بالمونديال

الطماطم

هبوط تاريخي في أسعار الطماطم.. والكيلو يسجل مفاجأة جديدة

الاهلي

6 مليون دولار | فتح خزينة بيراميدز والزمالك لـ ضم نجم الأهلي

سعر الذهب في مصر

في أدني مستوياته .. الذهب يواصل الخسارة بالسوق المحلي والعالمي اليوم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

باقي 11 يوم.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

ترشيحاتنا

العقارات

وكيل إسكان النواب يطالب بإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين لحماية السوق من الدخلاء

منتخب مصر

تامر عبد الحميد: منتخب مصر عنده بدائل لأي لاعب بعد مباراة البرازيل

محمد صلاح

طارق مصطفى: مفيش بديل لصلاح في مصر

بالصور

دراسة تحذّر: عادة خطيرة يفعلها المُراهقون تُزيد من خطر الاكتئاب والسمنة واضطرابات النوم

مخاطر الاستخدام المراهقين المفرط للهواتف الذكية
مخاطر الاستخدام المراهقين المفرط للهواتف الذكية
مخاطر الاستخدام المراهقين المفرط للهواتف الذكية

طريقة عمل اللوليتا بالفواكه الطبيعية .. مثلجات صيفية مُنعشة للأطفال والكبار

طريقة عمل اللوليتا بالفواكه
طريقة عمل اللوليتا بالفواكه
طريقة عمل اللوليتا بالفواكه

طريقة عمل شاي الكرك الأصلي في المنزل.. مشروب هندي بنكهة خليجية

طريقة عمل شاي الكرك
طريقة عمل شاي الكرك
طريقة عمل شاي الكرك

أمل جديد لمرضى السكتة الدماغية .. تقنية بسيطة تحسن حركة الذراع واليدين بعد الإصابة بسنوات

تحفيز الحبل الشوكي كهربائيًا يعيد جزءًا من القدرة الحركية للمصابين بالسكتة الدماغية
تحفيز الحبل الشوكي كهربائيًا يعيد جزءًا من القدرة الحركية للمصابين بالسكتة الدماغية
تحفيز الحبل الشوكي كهربائيًا يعيد جزءًا من القدرة الحركية للمصابين بالسكتة الدماغية

فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

الأفضل اللحم أم الدجاج.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد