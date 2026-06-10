قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي لدول حوض النيل: لا نطلب سوى الالتزام بالقانون الدولي وعدم الإضرار بأي طرف
مجموعة مصر.. إيران تخطر «فيفا» : سننسحب من المباريات لهذا السبب
وزير الخارجية: حرص مصري بالغ على مصالح الأشقاء الفلسطينيين ورفض مخططات تصفية القضية
الرئيس السيسي يوجه رسالة حاسمة من قلب القاهرة: نرفض الإجراءات الأحادية في ملف النيل
الأرصاد تكشف موعد تراجع الموجة الحارة وتحسن الأجواء تدريجيًا
وسط التوترات الإقليمية.. مصر تغلق ملف مديونيات البترول وتجذب الاستثمارات
أدنى مستوى في 3 شهور .. أسعار الذهب تواصل التراجع
الرئيس السيسي: نسعى لتعزيز التبادل التجاري مع الكونغو وتعزيز الشراكات في مشروعات الموارد المائية
الخارجية: قمة منتصف العام تبحث القضايا الأفريقية وتعزز دور القطاع الخاص في التنمية
صدمة جديدة للزمالك.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديد ويرفع عدد القضايا إلى 17
صور أقمار صناعية تثير الجدل.. تقارير إسرائيلية تؤكد إصابة قاعدة «رامات ديفيد» بصاروخ إيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صور أقمار صناعية تثير الجدل.. تقارير إسرائيلية تؤكد إصابة قاعدة «رامات ديفيد» بصاروخ إيراني

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مؤشرات جديدة تؤكد تعرض قاعدة "رامات ديفيد" الإسرائيلية الجوية شمالي فلسطين المحتلة لإصابة مباشرة خلال الهجوم الصاروخي الإيراني الذي وقع مساء الأحد، وسط استمرار الغموض بشأن حجم الأضرار الفعلية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن صوراً جوية حديثة التقطها قمر صناعي أظهرت بقعة داكنة داخل القاعدة العسكرية، ما قد يشير إلى إصابة أحد مرافقها جراء الصواريخ الإيرانية. 

وأوضحت أن مقارنة الصور الجديدة بأخرى التُقطت قبل أيام أظهرت تغيراً في موقع كان يضم حظيرة للطائرات.

وأضافت الهيئة أن طبيعة الأضرار لا تزال غير واضحة بسبب محدودية دقة الصور والقيود المفروضة على تصوير المنشآت العسكرية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن صوراً أوضح قد تصبح متاحة خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن البقعة الظاهرة في الصور تقع في موقع حظيرة داخل القاعدة، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي لم يصدر أي تعليق رسمي بشأن ما إذا كانت المنشأة قد تعرضت بالفعل لأضرار أو طبيعة الخسائر المحتملة.

وتعد قاعدة "رامات ديفيد" من أبرز القواعد الجوية الإسرائيلية، إذ تضم عدة أسراب من مقاتلات "إف-16" والطائرات المسيرة، وتقع على بعد نحو 50 كيلومتراً من الحدود اللبنانية.

وجاءت هذه التطورات عقب إطلاق إيران صواريخ باتجاه شمال ووسط فلسطين المحتلة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار المواجهات المرتبطة بالتصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان.

قاعدة رامات ديفيد رامات ديفيد الهجوم الصاروخي الإيراني لبنان إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف

قرار صادم من كاف قبل المونديال.. عقوبة مفاجئة على مدافع منتخب مصر تثير الجدل

علي محمد علي

خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 10-6-2026

عبد العزيز مخيون

اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان عبد العزيز مخيون وتفاصيل مرضه

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم .. تعرف على التفاصيل

علي محمد

بعد وفاته المأساوية.. تنازلات مفاجئة بالملايين عن ديون شاب أنهى حياته بسبب النصب عليه

منتخب بلجيكا

ضربة موجعة لمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر في كأس العالم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

كأس العالم

شرب الماء.. قرار فيفا فرصة مربحة للقنوات التليفزيونية بكأس العالم

كلود لو روا

المدرب المخضرم لو روا يتولى تدريب منتخب جمهورية الكونغو

دوكو

سنصبح خصمين.. نجم بلجيكا يتحدى منتخب مصر قبل مواجهة كأس العالم

بالصور

هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة

هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة
هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة
هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة

مفاجأة للعديد من الأشخاص .. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يوميًا؟

مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟
مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟
مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟

فستان لافت.. عبير صبري تستعرض جمالها

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

ليس الليمون فقط .. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي

ليس الليمون فقط.. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي
ليس الليمون فقط.. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي
ليس الليمون فقط.. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي

فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في "١٠٠ حلفان" بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى

سرقة مسجد بقنا

تداول فيديو لشخص يسرق داخل مسجد الساحة بقنا.. ومطالبات بالتحقق من الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد