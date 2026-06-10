مسئول أمريكي: الولايات المتحدة قصفت 20 هدفًا داخل إيران خلال الهجمات الأخيرة

كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى، اليوم /الأربعاء/، أن الجيش الأمريكي قصف 20 هدفًا داخل إيران خلال موجة الهجمات الأخيرة.

وأوضح المسئول لقناة (فوكس نيوز) الأمريكية، أنه في حين أن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أعلنت انتهاء الضربات الأمريكية، إلا أن الوضع لا يزال متوترًا، وأن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد للرد في حال ردت إيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دافع عن الضربات ووصفها بأنها ضرورية و"قوية"... قائلا :" أعتقد أنه من المهم جدًا الرد، لقد أسقطوا مروحية، ونحن نرد الآن".

وتابع: "هذا رد على ما فعلوه بمروحيتنا الليلة الماضية، وأعتقد أن الرد يجب أن يكون قويًا جدًا، وهذا ما تمثله هذه الضربة".