فستان لافت.. عبير صبري تستعرض جمالها

نشرت الفنانة عبير صبري ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

وأطلت عبير صبري ، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الاسود ، وجاء الفستان بتصميم مميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد عبير صبري ، في المكياج على اللون الاسود ليبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني اللامع ليبرز جمال أنوثتها

كما اختارت عبير صبري ، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة عبير صبري