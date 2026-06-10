فستان لافت.. عبير صبري تستعرض جمالها

نشرت الفنانة عبير صبري ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.
وأطلت عبير صبري ، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الاسود ، وجاء الفستان بتصميم مميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.
ومن الناحية الجمالية تعتمد عبير صبري ، في المكياج على اللون الاسود ليبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني اللامع ليبرز جمال أنوثتها
كما اختارت عبير صبري ، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.
ونعرض لكم صور الفنانة عبير صبري