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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فستان لافت.. عبير صبري تستعرض جمالها

عبير صبري
عبير صبري
نهى هجرس

نشرت الفنانة عبير صبري ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

وأطلت عبير صبري ، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الاسود ، وجاء الفستان بتصميم مميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد عبير صبري ، في المكياج على اللون الاسود ليبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني اللامع ليبرز جمال أنوثتها 

كما اختارت عبير صبري ، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة عبير صبري 

عبير عبير صبري صور عبير صبري اخبار عبير صبري

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