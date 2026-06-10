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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

خالص العزاء والمواساة لأسرته.. مراد مكرم ينعي عبدالعزيز مخيون برسالة مؤثرة

عبدالعزيز مخيون
عبدالعزيز مخيون
يارا أمين

نعى الفنان مراد مكرم، الفنان عبد العزيز مخيون الذي رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء، بعد أن أثرى الساحة الفنية بالعديد من الأعمال الجادة الناجحة فى السينما والتليفزيون والمسرح والإذاعة.

ونشر مراد مكرم صورة للفنان الراحل عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك وعلق عليها قائلاً: “حين يرحل الكبار لايعيشون فقط بل يتركون فراغ يوجع كل من يعرف قيمة الفن، خالص العزاء والمواساة لأسرته ومحبيه”.

وتخرج الفنان عبد العزيز مخيون في معهد الفنون المسرحية ودرس الموسيقى والتمثيل، ثم إلتحق بفرقة التلفزيون المسرحية، وأسس مسرح الفلاحين وعمل مخرجا مسرحيا. حصل على منحة من الحكومة لدراسة المسرح في فرنسا، من أشهر أعماله التليفزيونية: «أميرة فى عابدين، الجماعة، أنا وأنت وبابا فى المشمش، البشاير، سفر الأحلام، الشهد والدموع، الكعبة المشرفة، محمد رسول الله ج٣» .

ومن أشهر أعمال مخيون السينمائية : «الهروب، الثمن، دكان شحاتة، خارج على القانون، دم الغزال، حفار البحر، جحيم تحت الماء، إمرأة آيلة للسقوط»، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الإذاعية ومجموعة من الأعمال المسرحية والسهرات التليفزيونية  .

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