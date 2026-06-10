بعيدًا عن التمثيل.. آسر ياسين يكشف موهبته في الرسم

شارك الفنان آسر ياسين جمهوره مجموعة من الصور التي توثق أعماله الفنية في الرسم، وذلك عبر خاصية “ستوري” على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت في الصور عدد من اللوحات التي أبدعها آسر ياسين، والتي حملت توقيعه الخاص، في لفتة كشفت جانبًا آخر من مواهبه الفنية بعيدًا عن التمثيل، ونالت إعجاب متابعيه.

ويحرص آسر ياسين من وقت لآخر على مشاركة جمهوره بعض تفاصيل حياته اليومية واهتماماته المختلفة، إلى جانب نشاطه الفني وأحدث أعماله

أخر اعمال آسر ياسين

اتنين غيرنا من بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.

وتدور أحداث مسلسل اتنين غيرنا في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب.