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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم الغربية: انتظام لجان رابع أيام امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية
الغربية أحمد علي

انتظمت فى محافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، لجان رابع أيام امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية والمقرر لها 21 ألفا و847 طالبا وطالبة، داخل 95 لجنة موزعين على مستوى الإدارات التعليمية العشر، وتستمر لمدة أسبوع.

 

توجيهات تعليم الغربية 

وكان ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على عدم التصوير داخل اللجان، وكذلك عدم اصطحاب المحمول (للطلاب – المعلمين) مع ضرورة إعلان الجدول في مكان ظاهر لجميع الطلاب، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

 

تشكيل غرف عمليات فرعية

كما وجه "حسن" بتشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية، وسرعة التعامل مع أي شكاوى أو معوقات قد تطرأ أثناء فترة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، مع إخطار غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية فوراً بما ‏يتم اتخاذه من إجراءات، وكذا ضرورة تواجد الزائرة الصحية بالمدرسة خلال فترة سير الامتحان.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي امتحانات الشهادة الاعدادية تفعيل غرف العمليات ردع مخالفين

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