لليوم الثاني.. قافلة طبية مجانية تقدم خدماتها لأهالي كفر الرجالات بطوخ

تواصل مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، اليوم الثلاثاء 28 يوليو، فعاليات القافلة الطبية العلاجية المجانية بالوحدة الصحية بقرية كفر الرجالات التابعة للإدارة الصحية بطوخ، وذلك برعاية الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وإشراف الدكتورة نشوى سنوسي منسق القوافل العلاجية.



وتأتي القافلة ضمن جهود وزارة الصحة والسكان لتوفير خدمات طبية متكاملة بالمجان للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء عنهم، من خلال تقديم رعاية صحية متميزة.

وتشمل القافلة توقيع الكشف الطبي في عدد من التخصصات المختلفة، إلى جانب خدمات المعامل والأشعة، والكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، وإعداد تقارير العلاج على نفقة الدولة للحالات المستحقة، فضلًا عن تنظيم ندوات للتثقيف الصحي لرفع الوعي بين المواطنين.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية أن جميع خدمات القافلة تُقدم مجانًا، ويكفي تقديم الرقم القومي للتسجيل والاستفادة من الخدمات، داعية أهالي كفر الرجالات والقرى والعزب المجاورة إلى التوجه لمقر القافلة والاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة.