صورة نادره لـ آسر ياسين في مرحلة الشباب

مازح الفنان آسر ياسين متابعيه بصورة من فتره شبابة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية الاستوري.



وعلق آسر ياسين علي الصورة كاتبا:مرحلة ضبابية.

أخر اعمال آسر ياسين



اتنين غيرنا من بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.

وتدور أحداث مسلسل اتنين غيرنا في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب.