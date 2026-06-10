رئيس الكونغو: نسعى لتعزيز التعاون مع مصر لخدمة مصالح القارة الأفريقية | فيديو

أكد الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسيكيدي، أنه نضطلع إلى تعزيز التعاون مع مصر في إطار رؤية مشتركة تجاه مختلف القضايا الأفريقية، مشددًا على أهمية توظيف موارد القارة بما يخدم شعوبها ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.

وقال الرئيس الكونغولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي، إن بلاده حريصة على توطيد أواصر العلاقات مع مصر، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة لدول القارة الأفريقية، ويعزز جهود التكامل والتعاون بين الدول الأفريقية لمواجهة التحديات الراهنة ودفع عجلة التنمية والاستقرار.

رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.