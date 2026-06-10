عامل باليومية يتقاسم إفطاره مع قطة جائعة في موقف إنساني يخطف القلوب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا لعامل باليومية أثناء تناوله وجبة الإفطار برفقة قطة صغيرة، في مشهد إنساني نال إعجاب وتعاطف آلاف المتابعين.

وخلال الفيديو، اقترب أحد المارة من العامل وسأله: "إنت عارف إني بصورك؟ إنت بتعمل إيه مع القطة؟ إنت بتفطر معاها؟"، ليرد العامل بعفوية: "أنا جبت الفطار وقعدت، لقيت القطة جاية جنبي وشكلها جعانة، قولت هي تاكل وأنا آكل بعدين".

وأثار رد العامل إعجاب صاحب المحل الذي كان يصور الموقف، خاصة بعدما علم أنه يعمل باليومية ولم يحصل على عمل في ذلك اليوم، فقال له: "أنا هديك اليومية النهارده لوجه الله، عشان إنت راجل جميل. أنا بحب وبقدر الناس اللي بتحب الحيوانات والقطط".

كما أعلن صاحب المحل تكفله بإفطار العامل يوميًا، قائلًا: "المحل اللي إنت قاعد قدامه ده بتاعي، وإنت كل يوم هتفطر عندي، لأني حبيتك.. إنت إنسان جميل ومحترم وقلبك فيه رحمة".

وحظي الفيديو بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بالموقف الإنساني الذي جمع بين الرحمة بالحيوان وتقدير أصحاب القلوب الرحيمة، مؤكدين أن مثل هذه المواقف تعكس أجمل معاني الإنسانية والتكافل.