تداول فيديو لشخص يسرق داخل مسجد الساحة بقنا.. ومطالبات بالتحقق من الواقعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لشخص داخل مسجد الساحة بمحافظة قنا، أثار حالة من الجدل بين المتابعين.

وزعم متداولو الفيديو أن الشخص ظهر أثناء وجوده في منطقة الوضوء بالمسجد، متهمين إياه بسرقة بعض مقتنيات المصلين، الأمر الذي أثار استياء واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع ارتباط الواقعة بحرمة وقدسية دور العبادة.

وتباينت تعليقات المتابعين بين المطالبة بسرعة كشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت الاتهامات، وبين الدعوة إلى التحقق من صحة ما تم تداوله وعدم إصدار أحكام مسبقة قبل صدور أي بيانات رسمية بشأن الحادث.

ولم تصدر حتى الآن أي معلومات رسمية تؤكد أو تنفي صحة ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.