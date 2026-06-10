راكب موتوسيكل.. القبض على عامل تحرش بسيدة في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بالتحرش بإحدى السيدات حال سيرها بأحد الشوارع بالبحيرة.

بالفحص أمكن تحديد الظاهرة بمقطع الفيديو (مقيمة بدائرة مركز شرطة كوم حماده) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 8 الجارى حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة المركز قام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بالتحرش بها.

أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (عامل - مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية.