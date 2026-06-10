خدت مني 5 مليون و50 ألف دولار.. كواليس اتهام مصممة أزياء بالنصب وقرار النيابة

قررت النيابة العامة بالشيخ زايد إخلاء سبيل مصممة أزياء بضمان محل إقامتها عقب اتهام أحد الأشخاص لها بالاستيلاء على مبلغ مالي منه قيمته 5 ملايين جنيه و 50 ألف دولار.

واستمعت النيابة لأقوال مقدم البلاغ الذي قرر أن مصمة أزياء أقنعته بمشاركتها لإنشاء شركة تصميم أزياء كبرى التي ستدر عليهما أرباحا ضخمة وبالفعل دفع لها مبلغ 5 ملايين جنيه و50 ألف دولار إلا أنها لم تقم بإنشاء أي شركة كما زعمت.

تم ضبط مصممة الأزياء وعرضها على النيابة العامة وخلال التحقيقات أكدت على تقاضيها المبلغ المالي من المبلغ فعليا وانشاء شركة أزياء به ونفت اتهامها بالنصب عليه أو الاستيلاء على أمواله.

ووردت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة التي أثبتت تقاضي مصممة الأزياء المبلغ المذكور لإنشاء شركة بالفعل وقررت إخلاء سبيلها.

كان تقدم شخص ببلاغ ضد مصممة أزياء اتهمها بالنصب عليه في مبلغ مالي ضخم.

وتلقى قسم شرطة الشيخ زايد بلاغا من أحد الأشخاص ضد "ر.ر" مصممة أزياء اتهمها بالنصب عليه في مبلغ 5 ملايين جنيه و 50 الف دولار بزعم شراكتها في شركة أز