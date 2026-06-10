عملتلي عمل سفلي.. قرار بشأن شاب حـ.ـرق زوجة عمه في الجيزة

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، محاكمة عاطل متهم بقتل زوجة عمه حرقًا باستخدام البنزين، إلى جلسة 11 يوليو المقبل.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم "كريم ع." ب قتل زوجة عمه "صباح س." عمدًا مع سبق الإصرار، بعدما بيت النية وعقد العزم على قتلها إثر خلافات أسرية نشبت بينهما.

وأضافت النيابة أن المتهم أعد زجاجة تحتوي على مادة معجلة للاشتعال، وتوجه إلى مسكن المجني عليها، ثم أضرم النيران بها وبالمنزل باستخدام البنزين، قاصدًا إزهاق روحها، ما أسفر عن وفاتها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم تهمة إضرام النار عمدًا في العقار المملوك للمجني عليها، بعدما أعد زجاجة تحتوي على مادة معجلة للاشتعال "بنزين"، وأشعلها وألقاها داخل العقار، متسببًا في التلفيات المثبتة بتقرير الأدلة الجنائية.

واستمعت النيابة إلى أقوال "سيف الدين"، نجل المجني عليها، الذي أكد أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من نجل عمه المتهم يطلب بعض ملابسه، فأرشده إلى التوجه إلى المنزل والتقابل مع والدته وأضاف أنه لدى عودته علم من الأهالي بأن المتهم أشعل النيران في والدته ومنزلها، مرجعًا ذلك إلى خلافات سابقة بينهما.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه توجه إلى أحد المشايخ بمنطقة زنين للعلاج، والذي أخبره - بحسب أقواله - بأن المجني عليها أعدت له "عملًا سفليًا".

وأضاف المتهم أنه اشترى زجاجة بنزين، ثم توجه إلى منزل عمه حيث تقيم المجني عليها، وطلب منها إحضار بعض الملابس، قبل أن يسكب البنزين عليها ويضرم النيران فيها، ثم يتركها وهي تصارع الموت.

وأحال المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهم "كريم عاشور" إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بإشعال النار.